搜「熊大律師」出現「涉毒」2字 陳君瑋告GOOGLE排除侵害

綽號「熊大律師」的陳君瑋認為在GOOGLE上搜尋「熊大律師」時會出現「涉毒」2個字，對GOOGLE提起排除侵害民事訴訟。台北地方法院今天開庭，陳的委任律師請法官將陳的起訴狀送達GOOGLE總公司，本案候核辦。

陳君瑋曾受「八仙塵爆」業務過失致死案的被告呂忠吉委任辯護，網路資訊顯示，他的經歷包括廣播寶島新聲「超級法律教室」主持人、台北市選委會監察委員、台北市台南市同鄉會常務理事。

法院今天開庭審理，陳君瑋的律師出庭主張，GOOGLE應該刪除以「熊大律師」為關鍵字目搜尋所出現「涉毒」文字，陳的律師經法官確認，未來應將起訴狀等文件送達給GOOGLE位在美國總公司的地址。