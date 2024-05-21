助紂為虐...技嘉子公司女經理輸出2平板電腦到伊朗 二審改判1年刑

技嘉集團投資的技宸公司前業務經理劉翠雅輸出管制物品到伊朗，與技宸一併被訴；劉女認罪，技宸辯無罪，台北地院依貿易法判劉女有期徒刑8月，緩刑2年，支付公庫10萬元，技宸公司則判罰金50萬元。檢察官上訴，台灣高等法院今改判劉女1年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並支付公庫20萬元、參加3場法治教育。

伊朗總統萊希搭乘的直升機，19日在濃霧瀰漫的西北部山區墜毀，連同機上的官員和安全人員共8人全數罹難，各國關注。

技嘉集團2018年投資、創立子公司技宸，技嘉主要業務為主機板及電腦系統設計、製造、銷售。劉翠雅擔任技宸業務經理時，負責國外客戶開發、交易條件相關議定業務，並於產品數量在100台以下有決行安排出貨的權限，技宸公司則負有建置法令遵循的法律上義務。

2018年12月，劉翠雅承接伊朗伊斯法罕「Dadeh Parsian」出貨業務，與「Dadeh Parsian」的執行長Milad Amirian確定出貨日期，代表技宸委託長榮物流將貨物出貨到伊朗「Dadeh Parsian」公司。

檢調指控，2018年12月12日出貨前，技宸先出具「輸出貨品非屬戰略性高科技貨品切結書」委託長榮物流報關，但因貨物內含有鋰電池，之後即辦理退關。同年月17日，技宸再次委託長榮物流報關出口貨物，也出具切結書，但依經濟部函告「輸往伊朗敏感貨品清單」的規定，戰略性高科技貨品應向國貿局申請許可才能報關，於是又委託長榮物流辦理退關。

兩次無法輸出後，劉翠雅與香港的貨物承攬人商議，將貨物的收貨地改為香港，再迂迴轉往伊朗，檢調偵查，起訴劉翠雅、法人技宸公司。

北院開庭時，劉翠雅坦承犯行，技宸公司否認犯罪。技宸的辯護人說，貿易法法條中所謂的「輸往」，應解釋為輸「至」，管制貨品僅送到香港，沒有證據證明貨物進入伊朗，不構成犯罪。

北院認為，技宸公司對劉翠雅的犯行有未盡監督管理義務上的疏失，應就不作為負法人刑事責任，認定劉翠雅、技宸都有罪。劉翠雅輾轉運送掩蓋不法，輸出貨品雖僅是2台平板電腦，主觀上她或許認是「小惡」，但因伊朗極力擴武、發展核生化武器，民主陣線國家大多對於伊朗予以制裁，以避免助紂為虐，劉女對台灣國際形象傷害至鉅。北院也認為每一個國民的小錯，都可能造成重大的影響，技宸公司應有社會責任，處罰金50萬元。

檢方就劉翠雅科刑部分上訴，高院認為她犯的罪法定最高度刑為5年有期徒刑，中間刑度為2年6月，但一審卻只判8月，不符合自由裁量權的內部界限，檢方上訴有理。