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假冒國中主任用Line及臉書私訊訂餐、買茶葉 學校互提醒防騙
又是詐騙，台中有餐廳或茶葉行最近收到「李國偉」或「李偉國」名義，以Line或臉書私訊，假冒台中市石岡和神圳國中的主任，向餐廳訂餐或買要茶葉，業者警覺性高向學校查證才未被騙，學校校長獲知此事後，在校長Line群組寫出此詐騙手法，提醒彼此，防止被騙。
神圳國中校長劉夏豪將此事PO在校長群組，發現石岡國中也有類似情形，大里高中去年底也發生2起類似詐騙案件，許多校長獲知有人假冒學校主任行騙，提醒校方人員或店家注意。
臉書或Line名稱是「李國偉」者，上周假冒石岡國中主任，透過網路臉書私訊，向台中市石岡區一家餐廳訂23人的餐點，對方未留電話，有大陸口音，業者查覺有異，向石岡國中查證，才知石岡國中沒有主任叫李國偉。
署名「李偉國」上周也假冒神圳國中主任，透過Line向神岡一家茶葉行訂購茶葉禮盒，要求配送，業者剛好認識神圳國中的家長會長，向家長會長查證，才知神圳國中沒有主任叫「李偉國」，未被詐騙，校方沒報警。
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