快訊

台中捷運爆攻擊案！男子持刀砍人4人受傷 現場畫面曝光

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假冒國中主任用Line及臉書私訊訂餐、買茶葉 學校互提醒防騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

又是詐騙，台中有餐廳或茶葉行最近收到「李國偉」或「李偉國」名義，以Line或臉書私訊，假冒台中市石岡和神圳國中的主任，向餐廳訂餐或買要茶葉，業者警覺性高向學校查證才未被騙，學校校長獲知此事後，在校長Line群組寫出此詐騙手法，提醒彼此，防止被騙。

神圳國中校長劉夏豪將此事PO在校長群組，發現石岡國中也有類似情形，大里高中去年底也發生2起類似詐騙案件，許多校長獲知有人假冒學校主任行騙，提醒校方人員或店家注意。

臉書或Line名稱是「李國偉」者，上周假冒石岡國中主任，透過網路臉書私訊，向台中市石岡區一家餐廳訂23人的餐點，對方未留電話，有大陸口音，業者查覺有異，向石岡國中查證，才知石岡國中沒有主任叫李國偉。

署名「李偉國」上周也假冒神圳國中主任，透過Line向神岡一家茶葉行訂購茶葉禮盒，要求配送，業者剛好認識神圳國中的家長會長，向家長會長查證，才知神圳國中沒有主任叫「李偉國」，未被詐騙，校方沒報警。

有人以「李國偉」或「李偉國」名議，透過line或臉書私訊，假冒台中市石岡及神圳國中的主任，向餐廳訂餐或買茶葉，業者警覺性高向校方查證。圖／校方提供
有人以「李國偉」或「李偉國」名議，透過line或臉書私訊，假冒台中市石岡及神圳國中的主任，向餐廳訂餐或買茶葉，業者警覺性高向校方查證。圖／校方提供

主任 茶葉 詐騙

延伸閱讀

想要幸福到老 「六力」最重要 國健署Line官方帳號幫你測

珍奶風靡美國！每個街角就1家珍奶店 茶飲專家：台灣應自豪

LINE全新「貼圖拼貼樂」功能！貼圖再進化，手把手教您如何操作

「LINE」引爆日韓情節！日要求改動資本關係 韓轟：想掠奪我領土

相關新聞

傳聞方仰寧接北市警局長？ 須等張榮興上任署長後公布

賴清德昨天就任總統，卓榮泰新內閣走馬上任，12小時內火速核定台北市警察局長張榮興陞任警政署長。有媒體報導，北市警局長遺缺...

影／新竹女警現身護膚店調職記大過 兼差？分局長：若屬實將汰除

新竹縣竹北警分局傳出有女警出入新竹市護膚店，疑似兼差下海遭自己人查獲，甚至疑有接觸毒品，竹北警分局長張世儒今上午召開記者...

三立報導柯文哲與朱立倫談「藍白合」挨告誹謗 民眾黨撤告不起訴

去年大選期間，台灣民眾黨指控，三立電視報導「藍白合」內容不實，提告三立電視股份有限公司負責人張榮華、魏姓及林姓記者，涉犯...

音樂老師把男童虐得每天解離20次 「毫無廉恥」判4年6月上訴遭駁

北部一所實驗國小劉姓音樂老師，托五年級的學生照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為學生未盡全力，以鼓棒敲打他生殖器到破皮，摑...

助紂為虐…技嘉子公司女經理輸出2平板電腦到伊朗 二審改判1年刑

技嘉集團投資的技宸公司前業務經理劉翠雅輸出管制物品到伊朗，與技宸一併被訴；劉女認罪，技宸辯無罪，台北地院依貿易法判劉女有...

批前北市政顧問孫偉志是基泰「神秘門神」 議員陳怡君處分不起訴

去年，台北市新建工程「基泰大直」因施工不當，造成鄰宅坍塌。民進黨台北市議員陳怡君貼文指控，時任台北市政顧問孫偉志，身兼基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。