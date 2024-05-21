假冒國中主任用Line及臉書私訊訂餐、買茶葉 學校互提醒防騙

又是詐騙，台中有餐廳或茶葉行最近收到「李國偉」或「李偉國」名義，以Line或臉書私訊，假冒台中市石岡和神圳國中的主任，向餐廳訂餐或買要茶葉，業者警覺性高向學校查證才未被騙，學校校長獲知此事後，在校長Line群組寫出此詐騙手法，提醒彼此，防止被騙。

神圳國中校長劉夏豪將此事PO在校長群組，發現石岡國中也有類似情形，大里高中去年底也發生2起類似詐騙案件，許多校長獲知有人假冒學校主任行騙，提醒校方人員或店家注意。

臉書或Line名稱是「李國偉」者，上周假冒石岡國中主任，透過網路臉書私訊，向台中市石岡區一家餐廳訂23人的餐點，對方未留電話，有大陸口音，業者查覺有異，向石岡國中查證，才知石岡國中沒有主任叫李國偉。