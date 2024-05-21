批前北市政顧問孫偉志是基泰「神秘門神」 議員陳怡君處分不起訴

孫偉志（左）曾出現重災戶與基泰的整合會議。圖／議員陳怡君辦公室

去年，台北市新建工程「基泰大直」因施工不當，造成鄰宅坍塌。民進黨台北市議員陳怡君貼文指控，時任台北市政顧問孫偉志，身兼基泰建設董事會專案顧問等雙重身分，二度與基泰董事併列舉行重災戶與基泰的整合會議。台北市政府則將孫解聘。孫提告陳涉嫌加重誹謗，台北地檢署今偵結，考量陳對孫的雙重身分而做出評論，罪嫌不足，全案處分不起訴。

去年9月7日晚間，基泰大直施工不當，鄰宅倒塌。陳怡君指控，孫偉志身兼台北市政顧問及基泰建設董事會專案顧問等身分，並且二度參與基泰建設舉行的「重大訊息記者說明會」及「住戶整合會議」，與基泰公司人員於台上列席，發文稱「⋯⋯這位神秘門神【孫偉志】，⋯⋯其身分不只是是基泰安插在市政府的顧問，⋯⋯」等語。

陳怡君曾向台北市政府質疑此事，台北市政府後依據「台北市政府市政顧問遴聘要點」第8條第1項第6款「言行品德或聲譽不佳，有損本府形象」規定，將孫偉志解聘。

當時孫偉志則透過聲明稿回應，他長年致力於台北市文山區地方服務及地方廟宇奉獻，後由台北市民政局聘任為台北市市政顧問，疫情期間曾支援多個社區防疫用品耳溫槍、快篩試劑及酒精，如今陳怡君為了搏版面抹黑他是基泰門神、所言不實，導致他遭台北市政府解聘，提告陳涉犯加重誹謗。

陳怡君否認有加重誹謗罪嫌，辯稱她有查證所發表之言論，並提出基泰建設會議錄音檔及譯文。

根據錄音及譯文顯示，去年10月6日，基泰建設與受災戶參與住戶整合會議。基泰建設公司總經理馮先勉在會議中，要受災戶透過民意代表及公職候選人項台北市政府施壓， 要求更好的改建條件，經受災戶確認馮先勉發言真意後，孫偉志再順著討論表示馮先勉的意思，就是要受災戶去煽動向是整府施壓。

當時，馮先免曾對受災戶說：「我們講方案，我們的方案是什麼？⋯⋯基泰要消失，基泰絕對不能出頭，基泰出頭這件事就做不成了！」接著，他告訴受災戶兩個訴求「二年拿建照，一坪換一坪！」強調受災戶聲音一定要比基泰大聲，可以找立委參選人或議員代表，大家一起去的力量更大，敲鑼打鼓，市政府就非回應不可。

參與會議的受災戶向馮先勉確認，是否就是要他們提方案，再找立委、民意代表或議員送到市政府？

馮先免聞言後，點頭。孫偉志曾一旁說「他（馮先勉）一開始就這樣講，煽動嘛，煽動。」