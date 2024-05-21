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音樂老師把男童虐得每天解離20次 「毫無廉恥」判4年6月上訴遭駁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

北部一所實驗國小劉姓音樂老師，托五年級的學生照顧自己剛入學的一年級兒子，劉認為學生未盡全力，以鼓棒敲打他生殖器到破皮，摑掌、爆粗口虐童，被害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次。台北地院依妨害幼童發育罪判劉有期徒刑4年6月，台灣高等法院今駁回上訴。

劉當時是被害男童的音樂、聽覺藝術老師，與男童的父母互動良好。2018年8月30日劉的兒子進入學校就讀一年級，他托男童照顧兒子的作息，男童偶有疏失，劉就在音樂教室施虐，並說「照顧我兒子都是你的責任，你實在是太不應該了，我對你太失望了」。

劉虐童時以鼓棒打小腿骨、生殖器、呼巴掌，也打後腦杓、太陽穴、鼻梁，還會罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」，還勒住領子恫稱「如果你把這件事說出去，就完蛋了」，男童長期孤立無援。

男童2019年4月開始頭暈、腹痛、腹瀉，父母帶往馬偕醫院就診，同年9月男童升六年級，發生多次「解離」，在課堂反覆暈厥、不斷尖叫求饒，後來轉診台大醫院兒童心智科，確診罹患創傷後壓力症，家屬提告。

台北地院審理時，劉否認犯行，聲稱遭誣陷，還說「如果小孩子說謊不叫構陷，難道他是在讚美我嗎？我很委屈、很無辜」。北院調查，劉曾指導男童參加的民俗音樂合奏團，有請男童早上陪自己的兒子吃早餐、下課陪上廁所、陪裝水，還要陪兒子寫功課。

男童班導證稱，男童陸續出現頭痛、頭暈等症狀，頻繁請假，上課會突然昏倒，一整天大約10到20次；男童跌倒時會身體抽搐，嘴巴唸「我不敢了，對不起劉老師，對不起，我不敢了」，還以雙手握住生殖器。

學務主任證稱，有一次男童在操場上暈倒，又有一次在諮商陳述時，男童看起來像是被人打巴掌做出防衛的動作，還會用手摀住生殖器，求饒說「劉老師對不起，我會好好照顧」，接著翻白眼30分鐘。

北院認為男童就醫前，從未揭露劉的犯行，2019年10月因無意識喃喃被父親聽見，才說出劉的惡行，劉的犯行可確定。北院批劉藉教師權威，對無從抵抗的弱勢學童施虐1年多，應予嚴懲，考量他無視男童罹患嚴重身心疾病，還以「定時炸彈」、「構陷」用語描述被害人，毫無廉恥，判他4年6月刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今駁回；本件仍可上訴。

北部一所實驗國小劉姓音樂老師認為學生沒照顧好自己的兒子，長期虐待男童，被害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次。台北地院依妨害幼童發育罪判劉有期徒刑4年6月，台灣高等法院今駁回上訴。示意圖／聯合報系資料照
北部一所實驗國小劉姓音樂老師認為學生沒照顧好自己的兒子，長期虐待男童，被害男童身心俱創，曾經一天暈厥20次。台北地院依妨害幼童發育罪判劉有期徒刑4年6月，台灣高等法院今駁回上訴。示意圖／聯合報系資料照

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