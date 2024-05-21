三立報導柯文哲與朱立倫談「藍白合」挨告誹謗 民眾黨撤告不起訴
去年大選期間，台灣民眾黨指控，三立電視報導「藍白合」內容不實，提告三立電視股份有限公司負責人張榮華、魏姓及林姓記者，涉犯誹謗。因台灣民眾黨已撤回告訴。台北地檢署今偵結，張榮華等人獲不起訴處分。
檢方指出，去年7月20日晚間，三立電視播出獨家放送「獨！柯與朱通電和黃健庭見面談2024藍白合」報導，引用變音人士說法，指稱柯文哲已與朱立倫通話，並跟黃健庭見面談藍白合。
檢方指出，魏姓、林姓記者撰寫、製作的報導內容，提及「勸退謝立功退選基隆，是幕僚層級可以處理的嗎？蔡璧如選台中，國民黨不推人，民眾黨還有第二個高層可以跟朱立倫、可以跟國民黨決策單位對話？」等語。
台灣民眾黨認為，該新聞內容子虛烏有，以毀損台灣民眾黨與台灣民眾黨主席柯文哲名譽，提告張榮華、魏姓、林姓記者涉犯誹謗罪。
今年2月16日，台灣民眾黨具狀撤回告訴，因誹謗罪屬於告訴乃論之罪，檢方今偵結，張榮華等處分不起訴。
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