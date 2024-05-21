男經營洗車坊打火機點精油釀大火延燒10多戶 法院判刑

屏東縣九如鄉九如路一處連棟鐵皮屋2年前大火延燒波及近20戶，屏東縣消防局調查起火原因，經營洗車房張男持打火機在屋內點燃精油燈，引燃外洩精油與可燃性氣體，火勢隨即而起，造成大火延燒。受害10名鄰居提告，屏東地院依犯失火燒燬現供人使用的住宅及現有人所在的建築物罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。

判決指出，張姓男子與合夥人楊女在九如鄉九如路經營洗車坊，2022年1月8日中午12點半，張男持打火機在屋內點燃精油燈，引燃外洩精油與可燃性氣體，造成大火隨即而起，沿天花板、牆面等分向南側九如路二段房屋與北側九如路二段房屋延燒。受害10名鄰居提告，檢方起訴。

判決指出，張男自述想點精油燈後爆炸，顯示火災前有以明火點燃精油燈，而精油燈為高揮發性的可燃性液體，未妥善存放，使用而使精油洩漏，易使精油燈附近產生大量經由揮發形成可燃性蒸氣，遇明火靠近易瞬間形成火勢，引燃液態精油後形成液體燃燒現象。與本案起火處呈現滲透及潑灑燃燒痕跡，及張男大面積燒燙傷情形相符。

判決指出，採集起火處、相鄰水泥碎塊、木板燒餘物送驗雖未檢出易燃液體成分，本案歷時2小時撲滅，無法排除可燃液體及精油燈玻璃瓶燒失或遭水柱沖刷而無法尋獲及驗出，綜上勘察情形，且起火處附近未發現其他可能火源，研判以明火引燃高揮發性可燃性液體（精油）形成火勢再延燒的可能性最大。

判決指出，張男警詢時，那天用打火機點火還沒點到精油就爆炸，身上就著火了。張男在法院審理時稱，他會先聞聞看有無精油味道露出來才會點火，每次點之前都要確認。每天中午、晚間各點一次精油燈，因為工作、休息區蚊蟲多，他進休息區有聞到臭味，沒察看臭味來源。

張男警詢時說，那天發現店內蚊蟲變多且有臭味，他打算點精油薰香等語。法官認為，對照本案發生時間中午，足徵張男依其每天中午定時點精油燈薰香驅蟲之習，當天又忽聞到臭味，客觀上並無不能注意情形，疏於注意精油已經洩出及伴有可燃性氣體下，即貿以打火機點火，引發火災。