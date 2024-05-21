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法務部：陳白立掌調查局 馮成升任廉政署長
法務部昨天發布人事消息，調查局長由國家安全維護處處長陳白立接任，廉政署長由現任副署長馮成升任，預計五月底交接。調查局長王俊力歸建高檢署，未來可望接任台北地檢署檢察長。
蔡政府任內歷經三位調查局長都由檢察官主掌，包括剛卸任法務部長蔡清祥、最高檢察署主任檢察官呂文忠及現任的王俊力；賴政府一上任就由調查局內部拔擢人才，基層調查員說「終於還給展抱人」。
陳白立打破由檢察官過去八年掌調查局情況，調查局內部士氣大振，昨天一片叫好，有人直言檢察官「攻城略地」，只會讓基層辦案士氣更低落，不知為何而戰；資深調查官說，不管內升對象是誰「自己人就好」。
陳白立是調查局「展抱山莊」訓練班卅期結業，現年五十九歲，偵辦國安案件由科長升任到處長；陳會受層峰賞識，一般認為與他熟悉國安案件情蒐、偵防及執政當局重視國安防範有關。
據了解，賴政府有意啟動情治單位內部世代交替，現任三個副局長一人是廿三期、兩人廿六期，主秘廿五期；卅期的陳白立接任局長，他過去資歷台灣省調查處副主任、桃園市調查處科長、台北市調查處主任、台灣省調查處主任及新北市調查處副處長等，欠缺外勤大處站首長歷練，未來須展現領導能力。
另外現任廉政署長莊榮松回任高檢署主任檢察官，署長由副署長馮成升任。馮成是司法官卅七期，歷任台東、板橋、新北地檢署主任檢察官、新北地檢署襄閱主任檢察官，警政署政風室主任；他多次角逐檢察長入圍失利，但在法務部長鄭銘謙任廉政署長時輔佐推動業務有功，不排除與鄭推薦有關。馮此次直升署長，也讓檢察體系內部議論紛紛。
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