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觀察站／國王人馬 挑戰整治警界沉痾

聯合報／ 本報記者李奕昕陳金松

賴清德昨宣誓就職，行政院、國安局、法務部和內政部火速同步發布警政、廉政、調查局主官新人事，效率之高罕見；其中警政署長一職，歷經黑函攻擊、派系角力，最後依舊是張榮興出線，意味「國王人馬」時代來臨，民進黨派系、樁腳未來想插足警察人事，將不像「前朝」時代容易。

警政人事近年「大權旁落」且充斥不公，警政署長權威受質疑，連帶損及警察尊嚴；總統大選後，上月間開始有「警政署長換人」風聲，沒多久就黑函滿天飛，張榮興被爆與黑道吃「魚翅宴」，現任署長黃明昭也被爆與金錢豹酒店股東過從甚密。

外界自然清楚，這些動作都是針對「署長大位」而來；警界一直以來不斷上演為奪權位不惜「傷筋動骨」，用傷害所有警察形象的方式來謀奪私慾，令人心寒。

張榮興出線並不令人意外，警界都認為他有總統賴清德的加持，將是近年最有權力的署長；同樣的，做好署長工作，重拾警察尊嚴，他責無旁貸。

張榮興要面對的，是警察長年人事不公，嚴重傷害組織文化，連帶影響警察風紀，各地弊端不止；治安上詐欺橫行，政府束手無策，民怨沸騰；他雖被視為總統人馬，但要整治冰凍三尺的警察沉痾，對內強化管理，對外維護治安，挑戰不小。

蔡英文總統執政八年，治安及警政成績單最多只能是差強人意；賴清德總統宣示打擊「黑金、槍、毒、詐」，張榮興銜命警界新龍頭，要端出什麼樣的成績單，各界關注。

國王

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