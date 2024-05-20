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嘉市議員林煒軒遇襲案 嘉院裁定4嫌羈押禁見

中央社／ 嘉義市20日電

民進黨嘉義市議員林煒軒去年11月及今年1月間遭製造假車禍毆打，嘉檢偵結，日前依傷害等罪嫌起訴吳男等5人；案件今天移審，嘉義地院開羈押庭，裁定羈押禁見吳男等4人。

嘉義地方法院表示，吳姓男子及楊姓男子與嘉義無地緣關係，卻南下犯案，還數次勘查地形，顯然與共犯間有詳細計畫、明確分工，且2人先前供述反覆，遭警逮捕後仍指示楊男與在逃的林男聯絡，有串證之虞，均裁定羈押禁見。

嘉義地方法院指出，楊男矢口否認犯行，依證人證述，楊男有指示證人於警詢時為不實回答，且要求刪除對話紀錄，顯有串證、滅證事實。江男供述反覆，經偵查發現證詞與其他證人有矛盾遭質疑後，才坦承是依郭男指示回應相關問題，有串證事實。2人均裁定羈押禁見。

林煒軒今年1月28日與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭製造假車禍追撞，林煒軒與助理下車時遭對方吳男、楊男噴辣椒水、持甩棍毆打。警方到場逮捕2人並依法移送。

檢警追查發現，林煒軒也曾於去年11月間在市議會會館附近，遭江姓男子以相同假車禍手法造成傷害，不過，林煒軒當時以為是江男駕駛不慎造成，並未提告。

檢警調查，2次假車禍情況，幕後均與郭姓男子有關聯，江男是受郭男指使教訓林煒軒，後來郭男認為江男教訓林煒軒的力道不夠，又聯繫目前在逃的林姓男子（已發布通緝）從北部找打手南下。

因此，林男找缺錢的吳男、楊男當打手，於今年1月間南下嘉義市，由郭男駕車接送及熟悉路況。警方追查江男時，其父親還涉及隱匿兒子規避查緝，江男3月間仍遭警方逮捕。

嘉檢日前偵結，依傷害、強制等罪嫌起訴郭男、吳男、楊男及江姓父子等5人。案件今天移審嘉義地方法院，嘉義地院並對郭男、吳男、楊男及江男等4人開羈押庭。

民進黨嘉義市議員林煒軒112年11月及113年1月間遭製造假車禍毆打。圖為113年1月間警方移送嫌疑人。圖／嘉義地檢署提供（中央社）
民進黨嘉義市議員林煒軒112年11月及113年1月間遭製造假車禍毆打。圖為113年1月間警方移送嫌疑人。圖／嘉義地檢署提供（中央社）

嘉義 林煒軒 車禍

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