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收富商襯衫逾10年追懲期 最高行前院長林奇福免「降級」確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

最高行政法院前院長林奇福任職最高法院期間，與怡華公司負責人翁茂鍾不當接觸，接受飲宴並受贈襯衫和營養品，且審理怡華公司訴請確認債權不存在民事事件時，未揭露與翁交往並參與評議。監察院彈劾，懲戒法院職務法庭以違失逾追懲期間判免議，其餘證據不足不受懲戒；林和監院皆上訴，職務法庭第二審今駁回確定。

監察院2022年5月3日一口氣彈劾林奇福、最高法院法官顏南全、台南地方法院法官蘇義洲，認為3人都是曾審理翁茂鍾及怡華公司相關訴訟案件的法官，事前或事後與訴訟關係人有不當接觸、收受饋贈等違反法官倫理的重大違失。職務法庭認為顏確有部分違失，但已超過10年追懲期間，判免議；其餘部分因無具體事證，判不付懲戒確定，蘇有3項違失行為超過10年追懲期間也免議，另2項無足夠證據而不付懲戒。

林奇福部分，職務法庭第一審認為他接受宴飲招待、收受翁茂鍾贈送的襯衫、營養品，情節重大，有懲戒必要，應該「降級」。但林於評議時未揭露和翁茂鍾熟識的關係並自行迴避、和翁會面部分，則不構成違失行為。因監院2022年才彈劾，林違失的部分也逾10年追懲期間，職務法庭第一審去年7月判免議，而其餘部分則不受懲戒。

除監院上訴外，林因自認「沒有違失」，雖判免議也提上訴。

職務法庭第二審認為，本案懲戒權行使期間應依修正前公務員懲戒法第25條第3款規定，不分懲戒處分種類，懲戒權行使期間均為10年，林奇福最後行為終了日為2008年8月14日，而監察院2022年5月6日將彈劾案文送至懲戒法院，已超過10年的懲戒權行使期間，原判決判免議，於法並無不合。

第二審認為林奇福和監院的上訴都無理，且本案法律爭點明確，無行言詞辯論必要，因此今直接駁回上訴，全案確定。

最高行政法院前院長林奇福。圖／聯合報系資料照片
最高行政法院前院長林奇福。圖／聯合報系資料照片

最高法院 監察院 翁茂鍾

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