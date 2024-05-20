新任廉政署長馮成：全力肅貪防貪保障人權

新任廉政署長馮成受訪表示，由副署長接任署長責任重大，目標是降低貪瀆犯罪率、提升貪瀆定罪率及保障人權，會全力以赴。

馮成今年54歲，司法官訓練所37期結業，政治大學法律系畢業，曾歷任台北地檢署檢察官、司法官訓練所導師、新北打擊民生犯罪組、黑金組主任檢察官、襄閱主任檢察官、警政署政風室主任，廉政署主任秘書（期間先後兼任廉政署中調組長及北調組長）等重要職務，對於重大弊案偵辦經驗豐富。

馮成長期推動廉政平台、企業服務平台等重要防貪作為及強化機關安全維護工作，深得政風機關人員信賴。

此外，馮成也多次代表廉政署參加國際反貪腐、APEC會議活動，推動廉政國際化成果豐碩。

馮成曾經說，揭弊者保護法必須立法，廉政署會持續推動草案立法，期許聯合公、私部門共同推動良善的職場環境，正視揭弊者對社會公益的付出與貢獻。