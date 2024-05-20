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講不聽！欠稅50萬不理催繳 查封工作船…立馬繳分期

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆沈姓女子經營公司欠繳營業稅、勞工退休金及健保費用共約50萬元。行政執行署宜蘭分署表示，多次催繳沈女都置之不理，所以執行官今天到八斗子漁港查封公司名下工作船，進入拍賣程序。沈女得知後，今天就向分署辦妥分期繳納手續，避免工作船被法拍，影響公司運作。

宜蘭分署說，沈女在1997年開設的工程公司，營業項目包括沉船船體移除、碼頭掏空改善、漁港防波堤補強、消波塊製作吊放等工程，在地經營多年。沈女的公司2019年起就拖欠營業稅、勞工退休金及健保費用，累計逾50萬元未繳納，移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署因沈女不理會催繳通知，在查出公司名下擁有拖船、工作船、車輛資訊，並標到航港局船體移除工程施作中，認為她並非無清償能力。

宜蘭分署調閱船舶入出港紀錄，查出沈女公司的16.32噸工作船停泊在基隆八斗子漁港，執行官今天上午會同移送機關財政部北區國稅局信義稽徵所、海巡署北部分署第2岸巡隊人員，前往八斗子漁港查封這艘工作船，如再不繳納，將面臨法拍命運。

沈女接獲友人通知工作船將被查封，急忙委託親友到場瞭解執行情形，隨後前往宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期手續，免得工作船被拍賣，公司難以營運。

宜蘭分署長吳廣莉呼籲民眾，如果收到移送機關繳款通知，務必在期限內自行繳清，如有經濟困難，應聯繫執行分署說明經濟狀況，再辦理分期事宜，切勿心存僥倖置之不理，以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封車輛、船舶、不動產，得不償失。

基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝
基隆沈姓女子經營的公司欠繳營業稅等費用共約50萬元，行政執行署宜蘭分署執行官今到八斗子漁港查封公司名下工作船，沈女得知後辦妥分期繳納手續。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 報稅 宜蘭 法拍

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