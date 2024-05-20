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花蓮震後…不滿居住正義受侵害 3受災戶國宴場地前陳情

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區北華街蔡姓女住戶等3人不滿居住正義受侵害，今天傍晚6點多到安平國宴場地前意見表達區表達不滿，希望賴清德總統可以比照台北市，由建商設立安置基金，受災戶依個別需求提出安置申請，並且需兼顧個人隱私；台南市政府工務局副局長鄒譽名代為收下陳情書，並表示將轉告建商和受災戶溝通協調。

據了解，北華街有11戶透天厝居民，因建商蓋大樓掏空地基，造成房屋傾斜，0403花蓮大地震發生後傾斜加劇，經台南市工務局委託鑑定，4月11日要求住戶連夜撤離，扣除3戶屋主未住的空屋，3戶傾斜不嚴重未搬離，共有5戶14人當晚被安排住進大飯店安置。

時隔1月多，住進飯店的受災戶抱怨生活不方便，紛紛要求搬出，改在外面租屋，經過2度開會，建商同意補貼受災戶的租屋費用，但拒絕給付蔡姓女住戶提出的租金補貼。建商認為，蔡女已向建商提告偽造文書與違反建築術成規罪，所有賠償應等官司確定再給付。

蔡女說，租金補貼是受災戶當下的居住正義問題，與提告刑事案件是兩回事，她表示自己房子是傾斜、下陷最嚴重的1戶，從撤離至今卻未獲得建商的租金補貼，她今天和李姓及蔡姓男住戶，於國宴會場附近遞交陳情書給賴總統、台南市長黃偉哲。

台南市政府工務局副局長鄒譽名代為收下陳情書，並表示安置租金是建商和受災戶之間的權益問題，將轉告建商和受災戶溝通協調。 工務局1個多月來協助住戶和建設公司協調，除了勒令停工外，也請來台南市土木技師公會協助判讀鄰房監測數據，自案發至今每天都持續監控掌握現場工地狀況，避免災害擴大。

台南市北區北華街蔡姓女住戶等3人不滿居住正義受侵害，今天傍晚6點多到安平國宴場地前遞交陳情書給賴清德總統，由台南市工務局副局長鄒譽名（右）代為收下陳情書。記者黃宣翰／攝影
台南市北區北華街蔡姓女住戶等3人不滿居住正義受侵害，今天傍晚6點多到安平國宴場地前遞交陳情書給賴清德總統，由台南市工務局副局長鄒譽名（右）代為收下陳情書。記者黃宣翰／攝影

住戶 租金補貼

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