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新任調查局長陳白立 打詐、毒品防制列工作重點

中央社／ 台北20日電

新任調查局長陳白立今天表示，接任局長責任重大，依據總統賴清德點名多項政策，當務之急已將打詐及毒品防制列為工作重點，針對打詐部分，使民眾有感，拉回人與人間的信任。

陳白立接受中央社電話訪問表示，調查局長責任重大，感謝原調查局長王俊力做好基礎，他會繼續保持，調查局有國家安全及社會安全維護的任務，他與調查局全體人員會反制外力滲透國安防護網。

陳白立今年59歲，為調查班30期結業，自基層外勤據點開始歷練，曾任台北市調查處主任、新北市調查處副處長以及調查局國家安全處處長等職，資歷豐富；不為人知的是，他其實很喜歡跑馬拉松，最近還報名2024長榮航空城市觀光馬拉松。

法務部今天公布新首長人事，調查局局長王俊力歸建台灣高等檢察署主任檢察官，局長職務由調查局國家安全維護處處長陳白立接任。

調查局最近一任調查官出身的局長為汪忠一，之後的局長均由檢察官出身的蔡清祥、呂文忠、王俊力擔任，陳白立將成為近年首名調查官出身的局長。

王俊力 馬拉松

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