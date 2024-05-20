澳洲交換生中毒案外案 檢警查扣女密友英籍前夫骨灰
去年4月初，澳洲交換生肖雷（Alex Shorey）因食入老鼠藥中毒，送醫治療，病情好轉後離台，涉案的45歲台籍楊姓女密友被依涉嫌重傷害等罪嫌偵辦中。去年初，楊女的英國籍前夫也疑似因老鼠藥中毒身亡，台北地檢署分他字案偵辦，日前搜索楊女住處，並查扣其前夫骨灰，全案偵辦中。
去年4月間，當時24歲的淡江大學澳洲交換學生肖雷，因不明原因食入老鼠藥「超級華法林」（superwarfarin）中毒送醫救治，性命一度垂危。肖雷的女密友稱，她與肖雷激烈爭吵，氣憤之餘將老鼠藥泡入飲料，有意喝下尋短，不料雙方冷靜後，肖雷誤喝導致中毒。
檢警去年赴肖雷的女密友住處搜索，查扣30毫升的液體老鼠藥瓶，藥瓶已使用完畢，內無老鼠藥劑，送交刑事局鑑識。檢察官以他字案被告訊問女密友後，命她限制出境出海。
據了解，女密友當時聲稱，年初丈夫過世，她購買數瓶老鼠藥，一瓶自己已經喝掉，另外數瓶下在飲料中，她說飲料原是輕生用，不料肖雷誤飲後導致中毒。
肖雷中毒後，女密友不敢承認有老鼠藥的事，4月時有去醫院照顧肖雷，與肖雷父母輪班到醫院照顧，不久肖雷父母在女密友家中發現老鼠藥，告知檢方此事。
檢方查出，肖雷在去年3月15日身體不適進入醫院診治，當天出院後，隔天又因身體不適送醫診治，當時醫院已經察覺肖雷是老鼠藥中毒；同年4月11日，肖雷再度送醫急診，因對解毒藥過敏，同月18日命危送加護病房。
肖雷離開台前，不願對女密友提告，由北檢主動分案。警方以依重傷害罪嫌移送涉案女密友，北檢偵辦中。肖雷的家屬跨海提告楊女涉嫌殺人未遂。
今傳出，去年初，在肖雷食入老鼠藥之前，也有一名英國籍男子疑似因老鼠藥中毒身亡，近日男子胞弟來台尋人，經確認身分，這名死者為楊女的前夫。檢方已分他字案調查，案由不詳。
檢警本月再次搜索楊女的住居所，現場查扣楊女前夫的骨灰，楊女則因病住院，因此檢警未遭拘提，不排除近日約談楊女到案。
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