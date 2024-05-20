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涉收購郭董連署書 溫泉大亨曝起因…說不定能參加520就職大典

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，北投溫泉大亨陳仲明被控涉「賣郭董人情」收購連署書，陳等14人遭依總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」起訴。陳仲明今出庭揭露事件起因，他曾到首富家作客，還不只一次，當然會挺身幫忙，連署不成還能做生意，選上說不定還可以參加520就職大典，如今總統賴清德已就職，盼案件盡早落幕，能獲緩刑機會。

士林地院今開庭，陳仲明出庭認罪，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。庭後陳仲明透露，首富郭台銘請他到家中做客，還不只一次，請他幫忙連署，但郭台銘沒有給他錢，以他經商的立場當然會挺身幫忙，如果連署不成，往後還能做生意，選上了，說不定還可以參加520總統就職大典同慶，如今總統賴清德就職，盼事件盡早落幕。

陳仲明回想，當時從基隆到屏東，沒人相信連署書會有問題，直到做到一半才驚覺出問題，律師朋友翻了法條細看總統副總統選舉罷免法，但為時已晚，如今事情發生了，他勇於承擔、認錯，但因案被羈押2月，仍備感冤望，此事影響很大。陳仲明日前全部認罪，中氣十足說「我錯了」，認罪求緩刑，並稱願繳公益金「我願意接受國家制裁，1百萬、2百萬都可以」。

檢方起訴，陳仲明與沈女2023年9月、10月間，涉為了讓郭台銘、賴佩霞得以通過連署門檻，透過人脈委託他人收購連署書，一張價格500元，沈女聯繫閨蜜及親朋好友等6人，告知此事，並提供陳仲明從他處取得的空白連署書及連署專用章，陸續發送600張連署書30萬元。

退休布商沈女，沈女的朋友小吃店老闆江女、江女參加的健身房教練尤男、謝男，宮廟負責人王女、機車行老闆溫男、停車場管理員葉男、陳男等人均認罪，繳回犯罪所得。其中石男涉上網下載民眾個資，偽造連署書，因有前科不能緩刑，請求從輕量刑。法官諭知改簡易判決處刑，全案候核辦。

北投溫泉大亨陳仲明被控涉「賣郭董人情」收購連署書，他出庭認罪求緩刑機會。記者蕭雅娟／攝影
北投溫泉大亨陳仲明被控涉「賣郭董人情」收購連署書，他出庭認罪求緩刑機會。記者蕭雅娟／攝影

偽造文書 賄選 連署書 郭台銘 520

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