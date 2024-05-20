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生存遊戲玩具槍掉路上…挨罰6000元抗告 法官1理由不罰

聯合報／ 本報訊

一名男子因攜帶3把類似真槍的低動能玩具槍，又在騎車時掉落，遭警方依違反社會秩序維護法裁罰6000元，他提抗告強調玩具槍是平時玩生存遊戲使用，也未引發公眾恐慌，台北地方法院裁定免罰。

根據裁定書內容指出，男子於今年2月11日晚間在台北市中正區因攜帶玩具槍，被警方以有危害公共安全之虞，裁罰6000元；但男子解釋玩具槍是為參與生存遊戲活動而攜帶，當天是前往中和的玩具店與同好交流，並無將槍對外暴露在外或持用，不至於引發公眾恐慌。

裁定指出，男子並未將玩具槍公開示眾或對公眾構成危害，且在警方詢問後即前往派出所協助說明，並無其他危險行為。 法官認為，男子在公共場所把玩扣案的3把低動能玩具槍，無法證明會讓一般人感受到威脅，也難以認定他攜帶玩具槍的行為，有危害公共秩序、社會安寧之虞，與違反社會秩序維護法的構成要件不符，裁定不罰。

一名男子因攜帶3把玩具槍，又在騎車時掉落，遭警方依違反社會秩序維護法裁罰6000元。示意圖與新聞無關。聯合報系資料照片
一名男子因攜帶3把玩具槍，又在騎車時掉落，遭警方依違反社會秩序維護法裁罰6000元。示意圖與新聞無關。聯合報系資料照片

北市 槍枝

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