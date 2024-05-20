生存遊戲玩具槍掉路上…挨罰6000元抗告 法官1理由不罰

一名男子因攜帶3把類似真槍的低動能玩具槍，又在騎車時掉落，遭警方依違反社會秩序維護法裁罰6000元，他提抗告強調玩具槍是平時玩生存遊戲使用，也未引發公眾恐慌，台北地方法院裁定免罰。

根據裁定書內容指出，男子於今年2月11日晚間在台北市中正區因攜帶玩具槍，被警方以有危害公共安全之虞，裁罰6000元；但男子解釋玩具槍是為參與生存遊戲活動而攜帶，當天是前往中和的玩具店與同好交流，並無將槍對外暴露在外或持用，不至於引發公眾恐慌。