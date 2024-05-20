陳重文涉台智光弊案 法院裁定延押禁見2個月

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，今年3月21日裁定羈押禁見，陳偵查中押期將屆，檢方聲請延押，台北地院聽取檢、辯意見，今天裁定陳重文5月21日起延長羈押禁見2月。

2023年間，台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，原預算金為5.5億元，之後主動調整減至4.6億元送審，李慶煌透過陳豐源找上陳重文關說，希望利用質詢拉高預算。

2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款給陳重文，陳事後在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

調查指出，台智網負責3M寬頻光纖傳輸系統，監視器工程則發包給立錡雲端科技公司，而陳重文又有投資立錡雲端科技，與負責人康立錡交好，檢方認定其中有利益輸送關係。