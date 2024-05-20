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獨／已婚士檢書記官3年攝獵21女 「嚴損政府信譽」懲戒法院今撤職

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地檢署書記官林顥倫在偵查大樓盥洗室等處偷拍同事更衣，3年內偷拍至少21名被害人，犯罪次數高達82次，士林地方法院依「公務員假借職務上之機會，故意犯無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位、未經他人同意，無故以錄影攝錄性影像罪」等罪判刑4年，另處8月得易科罰金之刑。林遭送懲戒法院，懲戒法院今判撤職，停止任用4年。

懲戒法院認為林顥倫（停職中）除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法第6條規定，行為嚴重影響機關形象，為維護公務紀律，有懲戒必要。

已婚的林顥倫為三等書記官，2名小孩未成年。林2013年起任職士檢，2017年2月24日接辦收發室發文業務，2021年3月13日再調贓物庫負責調取與保管贓物。

全案源於有被害人檢舉林顥倫行徑詭異，疑似偷拍，檢方分案由婦幼保護專組偵辦，結果查扣到林的手機、小型攝影機、硬碟、隨身碟、記憶卡，還發現他收存的199張截圖彩色列印紙本。

經1個多月逐一勘驗釐清，約談多名被害人後，檢方認定林任職書記官十多年，身為公職人員卻知法犯法，從2020年1月至2023年3月間，涉在「士林地檢署」、「某被害人住處」、「地檢署外的其他公共場所」分別竊錄偷拍21名被害人，犯行合計82次，行徑惡劣。

林經常參與士檢活動，每周都與同事打羽球，卻在偵查大樓政風室旁的同仁專用盥洗室架設小型攝影機，並用物品遮著鏡頭，偷拍女同事運動前後換衣服、沖澡畫面。

士檢指出，林顥倫在同一時間地點，放置2個以上攝影鏡頭，偷拍同名被害人，且有更多下班後，在其他無法辨識的地點，偷拍身分無法特定的被害人身體隱私部位。林還把密錄器鏡頭夾在腳趾跟拖鞋間，偷拍女性裙內大腿根部與臀部。檢方痛批，林利用眾多被害人對他的信任，竊錄最私密活動及身體影私部位，嚴重侵害隱私權，惡性重大，依刑法、個人資料保護法等罪起訴。

林顥倫在偵查、一審審理期間都坦承不諱。士院考量林犯案長達年，提告的人數達19人，糟蹋女同事、民眾對他的信任，且害她們惶恐難安、傷痛難以抹滅，依法判刑。案件現上訴台灣高等法院。

士院審理時，因有2名被害人撤回，此部分公訴不受理，但懲戒法院在審理時仍納入違失行為一併考量，次數以82次計算，今依公務員懲戒法「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」規定判撤職並停止任用4年。

士林地檢署書記官林顥倫在署內、外偷拍，3年內至少21人受害，犯罪次數達82次，士林地院依「公務員假借職務上之機會，故意犯無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位、未經他人同意，無故以錄影攝錄性影像罪」等罪判刑4年，另處8月得易科罰金之刑。林遭送懲戒法院，懲戒法院今判撤職，停止任用4年。圖／聯合報系資料照片
士林地檢署書記官林顥倫在署內、外偷拍，3年內至少21人受害，犯罪次數達82次，士林地院依「公務員假借職務上之機會，故意犯無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位、未經他人同意，無故以錄影攝錄性影像罪」等罪判刑4年，另處8月得易科罰金之刑。林遭送懲戒法院，懲戒法院今判撤職，停止任用4年。圖／聯合報系資料照片

偷拍 隱私權

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