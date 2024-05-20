澳洲來台男大生老鼠藥中毒 女友丈夫也離奇死亡

澳洲男大生蕭里去年在台疑接觸老鼠藥中毒，台籍楊姓女友人涉案遭偵辦。檢警日前獲報，楊女的英國籍丈夫去年初在台身亡，症狀與蕭里相似，北檢已簽分他字案偵辦。

澳洲廣播公司（ABC）去年4月間報導，來自昆士蘭州的24歲大學男生蕭里（Alex Shorey）在台灣期間疑似誤食老鼠藥。台北地檢署主動剪報分案，指揮台北市警察局刑事警察大隊、信義警分局調查，以證人身分訊問蕭里父親。

檢警去年5月間搜索楊女住處，查扣相關證物，並以被告身分訊問楊女，訊後命限制出境、出海，並定期向北市刑大報到。檢警於楊女住處搜出老鼠藥，但楊女始終辯稱，老鼠藥是她泡給自己喝，蕭里誤食。

蕭里案發後一度在台住院治療，去年5月間經由家屬透過群眾募資平台募得醫療專機費用，順利返回澳洲。台北市刑大今年初依重傷害罪嫌，將楊女移送北檢偵辦。

另外，1名英籍男子今年1月來台尋找失聯多時的哥哥，透過熱心民眾帶到台北市警察局請求協助；警方得知英籍男子的哥哥和台籍妻子楊女幾年前抵台居住後，就和家人長期失聯，擔心遭遇不測，所以特地來台尋親。

警方透過這名英籍男子提供的資料，查出他哥哥的妻子竟是涉及蕭里案的楊姓女子，隨即聯繫承辦檢察官，循線查出英籍男子的哥哥已於去年初離世，且死因、症狀和澳男有所雷同，不排除兩案關聯性。

北檢日前簽分他字案，指揮台北市警察局中山分局偵辦，案由「不詳」，今年5月初曾實施搜索，正積極調查釐清中。