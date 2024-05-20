女違停機捷A8站外遭罰 反控警方態度差

0403花蓮大地震後餘震不斷，全台更有200多處房屋被貼上紅黃單列為危險建築，由於集合式住宅重建依法得全部區分所有權人同意，因此最怕遇到的就是有住戶打死不同意，「一戶卡所有」導致重建延宕，北市大安區一處精華路段的老舊三層樓雙拼公寓，屋齡50多年，由於該屋經鑑定其結構安全未達最低等級，全部六戶住戶有五戶同意危老重建，唯有一戶拒絕，最後社區使出大絕將不同意戶告上法院，法官判決不同意戶得將不動產所有權「出讓」。

2024-05-20 11:30