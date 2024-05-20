女違停機捷A8站外遭罰 反控警方態度差
有名女子與友人相約長庚醫院周邊見面，卻因路況不熟，在桃園機場捷運A8站外的龜山區文化一路紅線處違規停車，適巧桃市龜山警分局大華派出所員警正在取締違規停車，於是依法開單告發，詎料，女子事後卻PO網反控員警態度差、影響她與友人歡聚的心情；警方今公布密錄器自清，呼籲民眾切勿違規停車。
女子指控，她與朋友相約見面，由於路況不熟，她便找個地方臨時停車找路，也沒注意停在紅線或紅線上順便等候友人，正巧朋友打電話來跟她報路名，於是邊接電話邊與友人進行線上通話，沒想到警察走過來對她開單，當時警察叫她後退不要停在紅線上，她移車時警察突然說「妳撞到我了」，還要她趕快簽名，指控警察態度差。
桃市龜山警分局大華派出所長蕭正國說明，所內李姓員警於本月17日下午5點30分在桃園機場捷運位於文化一路的A8長庚醫院站周邊取締違規停車，見女駕駛紅線違停依規定告發，期間，女子的車輛突然倒退擦撞員警，當下僅口頭示意女駕駛行為不妥，最後依違反道路交通管理處罰條例予以告發。
蕭正國表示，經檢視李員隨身密錄器畫面，認為員警執勤的態度尚無不當之處，同時呼籲文化一路車流量大，民眾切勿貪圖方便紅線違規停車，如果民眾找路也請將車輛停放在適當地點，維護交通順暢。
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