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呂金鎧涉30年前命案獲准再審 最高院發回更裁

中央社／ 台北20日電

男子呂金鎧被控犯下民國82年中興大學女學生命案，更六審判刑20年後捨棄上訴定讞，101年假釋出獄。高院裁定准許再審。檢方提起抗告。最高法院今撤銷原裁定發回高院更為裁定。

中興大學1名女大學生民國82年間經家教中心安排，前往當時台北縣中和市（新北市中和區）1處公寓3樓面談後喪命；檢警追查，認為公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，83年初將2人查獲到案。

檢警指控，有妨害風化前科的陳錫卿82年12月17日假釋，投靠獄中認識的呂金鎧；同年月22日，陳錫卿佯稱找家教，家教中心安排女大學生前往面談，陳錫卿及呂金鎧合力制伏女大生並性侵得逞，另以衛生褲在范女頸部打死結，造成范女窒息死亡。

新北地方法院判處陳錫卿、呂金鎧死刑，案經最高法院多次發回，高院更六審認定呂金鎧曾以衛生褲在范女頸部打結但未致命，是陳錫卿另行起意打死結後才導致范女死亡，因此依對女子以強暴方法而為性交罪、殺人未遂罪，判呂金鎧20年徒刑，陳錫卿死刑。

呂金鎧在更六審判決後捨棄上訴而定讞，陳錫卿繼續上訴。更七審委託刑事局鑑定DNA，發現死者下體沒有呂金鎧精液，改認定呂金鎧並非共犯，仍判陳錫卿死刑；但更十一審又認定陳錫卿、呂金鎧為共犯，判陳錫卿死刑，案經最高法院98年間駁回上訴定讞。

台灣冤獄平反協會協助呂金鎧向高院聲請再審。高院認為，刑事警察局法醫室以最新DNA技術實施鑑定，確認被害人陰道內精子細胞的DNA與共同被告陳錫卿相同，而與呂金鎧不同，且呂金鎧指警方刑求尚非完全無稽，裁定開始再審。

最高法院認為，陳錫卿指證呂金鎧當時負責按壓被害人讓陳男性侵，所以被害人陰道內精子細胞的DNA只有陳錫卿，符合卷證資料內容，呂金鎧雖未直接性侵也恐構成共同正犯，因有須再調查事由，撤銷開始再審裁定，由高院更為裁定。

最高法院 死刑

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