高雄酒駕男監獄坐不怕 這次狂飲被抓嗨喊「被關最好」

高雄46歲張姓男子前年因酒駕被法院判刑確定，張男入監執行後，去年才出獄，但事隔約1年，前天清晨5時許張男再次酒駕，被警方攔下後，呼氣酒測值高達每公升0.97毫克，還茫到想吃牢飯，「被關最好」，全案警詢後，今被依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山警分局指出，旗津分駐所員警前天清晨5時許巡經中洲三路，見張男騎機車左搖右晃，員警隨即上前攔查，一靠近就聞到張男渾身酒味，且駕照早因前案被吊銷。

員警要求張男接受酒測，張男起初辯稱沒喝酒，但酒味藏不住，呼氣測值高達每公升0.97毫克，又改口稱他吃檳榔驗出來不準，接著繼續「盧」員警，稱「被關最好，我最愛被關」。