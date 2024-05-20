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高雄酒駕男監獄坐不怕 這次狂飲被抓嗨喊「被關最好」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄46歲張姓男子前年因酒駕被法院判刑確定，張男入監執行後，去年才出獄，但事隔約1年，前天清晨5時許張男再次酒駕，被警方攔下後，呼氣酒測值高達每公升0.97毫克，還茫到想吃牢飯，「被關最好」，全案警詢後，今被依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山警分局指出，旗津分駐所員警前天清晨5時許巡經中洲三路，見張男騎機車左搖右晃，員警隨即上前攔查，一靠近就聞到張男渾身酒味，且駕照早因前案被吊銷。

員警要求張男接受酒測，張男起初辯稱沒喝酒，但酒味藏不住，呼氣測值高達每公升0.97毫克，又改口稱他吃檳榔驗出來不準，接著繼續「盧」員警，稱「被關最好，我最愛被關」。

因酒測值超過標準，警方如張男心願將他依公共危險罪嫌帶回派出所偵辦，經查張男前年因酒駕被法院判刑８個月確定，出監後又繼續再犯，未來恐再被判刑入監，全案警詢後，以公共危險罪嫌移送高雄地檢署，無照騎車部分則開單告發。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張男呼氣酒測值高達每公升0.97毫克，還茫到想吃牢飯，「被關最好」，全案警詢後，今被依公共危險罪嫌移送法辦。記者張議晨／翻攝
張男呼氣酒測值高達每公升0.97毫克，還茫到想吃牢飯，「被關最好」，全案警詢後，今被依公共危險罪嫌移送法辦。記者張議晨／翻攝

酒測 酒駕 駕照

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