鍾佳濱犯性騷擾罪？ 3名女立委下午陪陳菁徽法院提告

立法院上周五表決有關NCC組織法修正案逕付二讀時，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，與國民黨立委陳菁徽發生肢碰觸；陳菁徽認為鍾犯性騷擾罪，今天下午2時將前往台北地院自訴鍾犯性騷擾等罪。

事件發生後，鍾佳濱一度表示是因重心不穩才被外界誤會、並非故意而為，不過，陳菁徽認為鍾的道歉是建立在謊言之上，當天即表示要驗傷提告。

陳菁徽決定今天下午在同黨女立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡3人的陪同下前往台北地院對鍾提起自訴案。

陳菁徽上周五聲稱，鍾佳濱將她撲倒在地時，讓她非常恐慌、劇痛及憤怒，除了要嚴厲譴責暴力行為之外，更譴責這種「噁男」飛撲女性委員的行為。