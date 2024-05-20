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鍾佳濱犯性騷擾罪？ 3名女立委下午陪陳菁徽法院提告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院上周五表決有關NCC組織法修正案逕付二讀時，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，與國民黨立委陳菁徽發生肢碰觸；陳菁徽認為鍾犯性騷擾罪，今天下午2時將前往台北地院自訴鍾犯性騷擾等罪。

事件發生後，鍾佳濱一度表示是因重心不穩才被外界誤會、並非故意而為，不過，陳菁徽認為鍾的道歉是建立在謊言之上，當天即表示要驗傷提告。

陳菁徽決定今天下午在同黨女立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡3人的陪同下前往台北地院對鍾提起自訴案。

陳菁徽上周五聲稱，鍾佳濱將她撲倒在地時，讓她非常恐慌、劇痛及憤怒，除了要嚴厲譴責暴力行為之外，更譴責這種「噁男」飛撲女性委員的行為。

鍾佳濱則對陳菁徽感到抱歉，表示如果陳感覺到冒犯，願意再度道歉。鍾佳濱當時也還原事發經過說，他剛跳上主席台就踩到紙張滑倒，在重心不的穩情況下導致撲到陳菁徽，鍾強調一切都是反射動作。

民進黨立委鍾佳濱（右二）趁著表決的空檔衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒。記者葉信菉／攝影
民進黨立委鍾佳濱（右二）趁著表決的空檔衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒。記者葉信菉／攝影

性騷擾 鍾佳濱 陳菁徽

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