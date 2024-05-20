愛的小窩冒出小王 高雄男痛打逼和解反讓自己被關
高雄劉姓男子去年回家時撞見陳姓女友與一名陌生男子在家，劉男懷疑陳女劈腿，馬上叫來蔡姓、陳姓、謝姓、張姓等男子到場，持刀逼男子下跪求饒，要對方拿5萬元和解，高雄地院審理時，男子對謝男、張男撤告；劉、蔡二人被依妨害自由等罪判1年7月、拘役50天，陳男則無罪。可上訴。
判決指出，去年6月8日晚間7時許，劉男回到他與陳姓女友的住處，一進門就發現一名陌生男子在場，由於劉早就懷疑女友出軌，家裡又出現陌生人，當場質疑對方就是女友的出軌對象。
劉先動手痛毆該名男子，砸毀手機、手表後，再拿水果刀逼男子下跪求饒，劉再錄影將影像上傳至IG限時動態，劉的謝姓、張姓、蔡姓好友見狀，隨即跑到劉男住處聲援。
3名好友抵達後，便由劉男持球棒、蔡男持皮帶痛毆男子，並要求對方支付5萬元和解，男子後來聯繫另名友人，付出5萬元後才成功離開，事後隨即跑到警局報案。
高雄地院審理時，劉男等人傷害、毀損部分對方均撤告，涉嫌動手的謝男、張男均未經言詞辯論，判決不受理，陳男則未參與鬥毆，判決無罪。
劉男、蔡男所犯的攜帶凶器剝奪他人行動自由罪、強制罪因屬公訴罪，由法院繼續審理，因劉曾犯詐欺，目前仍處緩刑期間，蔡男則無前科，考量兩人背景，劉判處1年7月徒刑，蔡男處拘役50天，得易科罰金。可上訴。
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