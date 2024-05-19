彰化婦人北斗河濱公園跌倒受傷 索國賠57萬元被駁回

彰化縣一名76歲鄭姓老太太去年10月在北斗鎮河濱公園散步時跌倒，家人認為是因步道水泥石板異常隆起，才造成她踉蹌跌倒，向北斗鎮公所索賠57萬元國家賠償。不過彰化地方法院認為，公所平時均有請廠商定期維護步道，婦人跌倒與步道隆起並無因果關係，駁回求償之訴。

判決書指出，老婦人是去年10月某日下午約3時到北斗鎮河濱公園散步而跌倒，送醫急救後發現下排門牙斷裂三分之一顆、左肘骨折、顏面部挫傷、上唇撕裂傷、雙膝挫傷，共住院9日，並需專人照護3個月。

家人認為，由於大樹樹根致石板發生異常隆起，加上落葉遮蔽石板隆起的高低差，而高大樹木的樹葉也妨礙視線，老婦才會被隆起處絆倒，因此向公所求償14萬多元醫藥費、3個月看護費18萬元、精神慰撫金24萬9千多元。

但公所表示，河濱公園驗收合格才啟用，且公所平常也有委託廠商維護管理，婦人受傷和步道設置管理有無欠缺無因果關係，一般人走路碰到路面不平或突起也會小心行走或避開，公園啟用26年來，從未發生任何遊客在河濱公園步道跌倒求償情形。

法官認為，石板步道雖有隆起2.5公分，但事故地點為公園，是戶外自然環境，地形高低起伏乃常見現象，且隆起情形尚不嚴重，公所也有定期請廠商管理維護環境、設施。至於現場日光強弱如何、樹木如何造成陰影，影響原告視力，均是原告自身視力問題，原告自己要注意，一般人經過該處隆起步道，未必會造成跌倒，因此認定老婦跌倒與石板步道隆起並無相當因果關係，判處老婦人敗訴，公所免賠。