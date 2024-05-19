賣水晶很好賺？2直播主網路互嗆互告 水晶行情意外曝光

二名販賣水晶的直播主葉男與彭男在網路上互嗆，葉男在網路上罵彭男，也引發彭男被網友罵，彭男先提告，法官判葉男得賠償彭男6萬6千元，葉男也告彭男罵他而妨害名譽，害他賣水晶營業額從月營業額近三百萬變成卅多萬，要求賠償五百萬元，彰化地方法院判處彭男需賠葉男3萬元，也讓直播賣水晶行情意外曝光。

兩名直播主2021年間在網路互嗆，葉姓直播主嗆彭男「天不會先收我，我看會先收你」、「尿的。你一天沒少做你會死嗎？如果會死。就趕快去死吧」、「別再裝清高」，造成彭被數百網友辱罵，他因而被彭提告求償，法院判賠6萬6千元。

葉男也再反告彭男公然侮辱並求償，葉男指出，彭男2021年4月間以手機上顯示葉男直播時未戴墨鏡影像截圖，再將手機畫面切換為1隻牛頭梗照片，意指和他很像，侮辱葉男為狗，公然侮辱後，造成他名譽、信用受損，營業額嚴重下降，原本2021年3至6月，月營收平均有295萬元，但之後7至11月間，月平均營業額變成31萬9千多元，也導致他壓力極大而失眠，因此要求彭男需賠償其商譽損害250萬元、精神慰撫金250萬元。

不過法官認為，葉男2021年4月銷售額138萬元，5月銷售額為556萬元，5月銷售額不降反升，顯見彭男行為及言論是否為造成葉男銷售額下降的原因，顯有疑義，無法證明兩者有直接因果關係，因此請求賠償商譽損失250萬元，尚屬無據。不過貶損原告名譽，讓他所受的精神賠償則判彭男需賠3萬元，全案可上訴。