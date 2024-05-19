橋院法官遭控勾結詐團律師幫藏300萬 司法院將他停職

橋頭地方法院法官石育恩，遭控涉替「詐團軍師」律師鄭鴻威，轉交現金給詐欺案辯護律師，鄭鴻威收押隔天，石涉交付300萬現金給鄭的胞姊。司法院發言人陳婷玉今表示，石法官遭檢方諭令80萬交保後，司法院已決議依法官法第43條將其停職。

橋頭地院上周針對石育恩案，經自律委員會送交法官評鑑委員會，內部調動從刑事庭法官，調整職務為簡易庭法官。司法院發言人陳婷玉指出，石育恩遭檢方80萬元交保後，無法排除犯罪嫌疑重大，符合停職要件，司法院昨天已決議依法官法第43條將其停職。

全案起源於，檢調偵辦律師鄭鴻威涉勾結詐團洩密案，詐團車手、幹部落網，鄭鴻威涉指派律師陪同偵訊、刺探、翻拍偵查秘密，交給詐團首腦，鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭北檢依組織犯罪條例等起訴，台北地院開移審庭時，傳出鄭將300萬款項，放在法官石育恩辦公室，專案小組循線查出，石育恩法官曾替鄭轉交現金給涉案律師。

專案小組查出，收押鄭的隔天，法官石育恩涉持鄭交付的現金，交由鄭的胞姊鄭彧歆藏匿。調查局搜索約談石育恩等3人，經漏夜訊問依洗錢、組織犯罪等罪嫌，諭令石育恩80萬交保。

石育恩供稱，幫忙鄭鴻威轉交10萬給南部律師，但不知與詐團有關，他以為是債務欠款，否認參與組織犯罪；交付鄭彧歆的現金，則是鄭鴻威委託他幫忙買房子，但房子沒買成，新聞報導鄭涉案，他才會「原封不動退給鄭彧歆」，不知袋內到底有多少錢。