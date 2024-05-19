明天就是520！總統府周邊道路凱道實施交管...圖片看這邊

明天就是520，準總統賴清德即將上任，為了因應第16任總統副總統就職慶祝大會活動，轄區中正一警方指出，今天早上9點至明天晚上10點，總統府周邊道路會實施交通管制，提醒民眾提前改道，並注意警方交通指揮。

警方指出，19日早上9點至20日晚上10點，為了配合第16任總統副總統就職慶祝大會彩排、預演、大會活動及撤場等作業，將針對以下道路進行交通管制。

一、5月19日9時至13時辦理第一階段彩排及預演，管制範圍為寶慶路以南、公園路以西、貴陽街以北、重慶南路以東之區域，管制路段如下：

(一)凱道東、西雙向全線。

(二)懷寧街南、北雙向全線。

(三)重慶南路南、北雙向全線。

(四)為交通秩序及安全考量，擴大管制重慶南路北往南方向全線。

(五)寶慶路西往東方向全線。

(六)寶慶路南側3線車道管制，北側1線車道維持西往東通行。

二、5月19日13時至18時轉換為彩排及預演第二階段，管制範圍為永綏街、襄陽路、沅陵街以南，公園路以西，愛國西路以北，桃源街以東之區域，管制路段如下：

(一)凱道東、西雙向全線。

(二)貴陽街東、西雙向全線。

(三)長沙街東、西雙向全線。

(四)寶慶路西往東方向全線。

(五)衡陽路東往西方向全線。

(六)博愛路南、北雙向全線。

(七)重慶南路南、北雙向全線。

(八)懷寧街南、北雙向全線。

(九)襄陽路東往西方向全線。

(十)15時起配合外交部歡迎酒會，管制凱道東、西雙向全線。

三、5月19日18時至22時進行第三階段硬體設備搭設，管制範圍為衡陽路以南、公園路以西、愛國西路以北、博愛路以東之區域，管制路段如下：

(一)凱道東、西雙向全線。

(二)貴陽街東、西雙向全線。

(三)寶慶路西往東方向全線。

(四)重慶南路南、北雙向全線。

(五)懷寧街南、北雙向全線。

四、5月19日22時至5月20日13時實施慶祝大會人車管制及二階段車輛管制，管制情形如下：

(一)人車管制範圍：衡陽路以南，中山南路以西，愛國西路以北，延平南路以東。

(二)第一階段車輛管制範圍：衡陽路、常德街以南，中山南路以西，愛國西路以北，中華路以東；公園路管制北往南。

(三)5月20日9時至13時第二階段車輛管制範圍：秀山街、永綏街、襄陽路、常德街、沅陵街以南，中山南路以西，愛國西路以北，中華路以東。

(四)彈性管制範圍：

1、中山南路(青島西路至愛國東路段)、仁愛路(中山南路至林森南路段)、信義路(中山南路至林森南路段)、常德街、公園路(常德街至襄陽路段)。

2、北起愛國西路、東至中山南路、南至南海路、西至中華路範圍。

五、5月20日13時至18時進行大會後第一階段撤場，管制範圍為衡陽路以南、中山南路以西、愛國西路以北、博愛路以東之區域，管制路段如下：

(一)凱道東、西雙向全線。

(二)貴陽街東、西雙向全線。

(三)寶慶路西往東方向全線。

(四)重慶南路南、北雙向全線。

(五)懷寧街南、北雙向全線。

(六)公園路南、北雙向全線。

六、5月20日18時至22時為大會後第二階段撤場，管制範圍為衡陽路以南、公園路以西、貴陽街以北之區域，管制路段如下：

(一)凱道東、西雙向全線。

(二)懷寧街南、北雙向全線。