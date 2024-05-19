國道被拍乘客安全帶「垂直」遭罰 逆轉再逆轉開罰有據

台中市林姓男子在去年初開車行經國道五號時，被國道警察拍到，右前座乘客未繫安全帶，經放大檢視畫面後確認，乘客的安全帶是「垂直的」，警方依法告發車主3000元，林提起行政訴訟，一審採信駕駛說法，認為前座乘客使用手機傾斜身體，導致安全帶未斜置，裁決處上訴後，二審認定，安全帶未從右肩往左腹採「三點式」使用，即屬違規，判罰確定。

判決指出，林姓男子在去年1月12日上午8時許，駕駛轎車行經國道五號南向54公里處時，被國道警察第九公路警察大隊拍到，右前座的乘客未依規定繫上安全帶，依法告發，林收到舉發單後，向台中市交通事件裁決處提出陳述，但經國道警察確認後，認定開罰有據，裁罰3000元。

林男不服向台中高等行政法院提起行政訴訟，主張警方告發的影像中，右前座的乘客右肩有一個長條狀的物品，顯示有繫安全帶，會呈現「垂直」的原因，主要是因為當時乘客為了使用手機，身體略微前傾，所以才會沒有自然斜置在胸前。

一審審酌，根據告發的影像可發現，該名乘客右肩的確有一個長條帶狀物品，略微垂直，與一般繫好的安全帶斜置與胸前不同，但該帶狀物品的長、寬都與安全帶類似，加上現今車輛，若未繫安全帶，車輛會發出警鳴聲，難以想像林與前座乘客，會在安全帶蜂鳴器持續響起的情形下，會將安全帶解下或未予繫上，認為此案證據不足，判林免罰。

台中市交通事件裁決處不服，向台中高等行政法院上訴，二審審酌，根據舉發機關採證相片、放大照片顯示，該車右前座乘客右肩有一長條帶狀物品，僅自右肩垂放乘客身體右側，乘客右肩、右胸處無外套或其他物件阻擋，

二審指出，道交條例所說「未依規定繫安全帶」者，是指駕駛人、前座或小型車後座乘客未繫安全帶；或未依三點式安全帶的使用方式繫妥安全帶，所謂三點式安全帶是肩部安全帶從肩部斜下，越過胸口至臀部，避免安全帶纏繞經過頸部，應置手臂上端以上；腰部安全帶置於腰部以下並越過臀部，應將扣環緊扣座椅旁的扣座，若未依此而為，即屬未依規定繫安全帶。