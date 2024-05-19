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疑幫詐團洗錢 地院法官80萬交保

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北報導

法官石育恩。記者房荷庭／攝影
法官石育恩。記者房荷庭／攝影
檢調偵辦律師鄭鴻威涉密詐團案，查出鄭被收押的第二天，橋頭地院法官石育恩將鄭交付的一袋現金，帶往台南胞姊鄭彧歆藏匿，調查局前天搜索約談石育恩等三人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依洗錢、組織犯罪命石育恩八十萬元交保。

據了解，調查局台北市調查處在鄭彧歆住處扣到五十多萬元現金，石育恩表示，他曾在建設公司上班，有認識建商，這筆錢確實是鄭鴻威委託他幫忙買房子使用，但後來房子沒買成，又看到新聞指鄭鴻威涉詐遭收押，所以趕緊把錢原封不動退給鄭彧歆，不知道裡面有多少錢，外傳三百萬元，不知所謂何來。

鄭彧歆則說，石育恩把錢交給她時，她沒有清點金額，後來鄭鴻威出事被收押，她就從裡面拿錢請律師及支付其他開銷，最後剩五十多萬元，不知錢的來源為何。檢察官訊後命鄭彧歆請回，協助鄭鴻威處裡金流的律師楊濟宇四十萬元交保。

鄭鴻威被控與詐團合作，只要有車手或幹部遭逮捕，就由鄭分派律師陪同偵訊，藉此刺探、翻拍偵查秘密給詐團首腦，專案小組檢視扣押手機，發現石育恩擔任法官前後，曾替鄭轉交十萬元報酬給相關涉案律師，懷疑涉及組織犯罪。

石育恩辯稱，他確有幫鄭鴻威轉交十萬給一些南部律師，但不知道這筆錢與詐團有關，因與鄭鴻威合作的律師遍及北中南，他以為鄭鴻威與這些律師有債務欠款問題，基於同窗情誼才幫忙轉交還錢，沒有參與組織犯罪，但檢方未予採信。

橋頭地院指出，石育恩爭議案件，橋院自律委員會已送交法官評鑑委員會評鑑，後續如何處理乃屬司法院權責，目前石仍具法官身分，職務暫時調整為簡易庭法官。

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