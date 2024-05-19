父打女兒命罰站致昏厥 改判不受理

彰化林姓男子管教女兒失控，在寒流十度低溫下命她穿著單薄衣物戶外罰站，一度呼吸衰竭、橫紋肌溶解且昏迷指數剩下四，法院一審依殺人未遂罪判林男七年六月徒刑；二審判斷認林男並無棄女兒不顧，難認有殺人犯意，僅構成傷害罪，且少女已撤告，撤銷改判公訴不受理，全案確定。

起訴指出，林男不滿女兒工作態度，二○二二年二月晚間，開車載她到二林鎮吉利街，朝女兒賞巴掌、搥胸，導致女兒肩胛骨骨折、肝臟撕裂傷，全身傷痕累累。林男不顧當天氣溫才十度，逼女兒脫掉長褲，只穿一件薄長袖、內褲，在戶外罰站二小時。

少女體橫紋肌溶解及急性呼吸衰竭，林男沒帶她就醫，竟將少女載回宿舍就打算離開，當時少女意識不清昏迷指數僅剩四，所幸少女的室友勸阻林男，林男才將女兒送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判林男七年六月。

林男不服上訴，辯稱沒有殺人故意，聲稱只有這個小孩，不可能讓自己後繼無人，是因女兒打工的老闆反映她常偷東西，他一時壓力失控才打她。少女證稱，當天寒流很冷，進車內就被爸爸拖出來踹肋骨二下，直言「冷到快沒意識」。

二審調查，林男的確是為管教女兒工作才動手，是否即有殺害女動機，仍有疑慮，就算管教情緒失控，但也難直接認定有殺人故意，且林男有將女兒送醫，非棄之不顧，認定僅構成傷害罪。

台中高分檢指出，少女是林男唯一小孩，其傷勢未達重傷，少女一審就撤告不再追究，考量二人畢竟為父女，人生親情難切割，決定不上訴。