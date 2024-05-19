聽新聞
test
0:00 / 0:00

父打女兒命罰站致昏厥 改判不受理

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

彰化林姓男子管教女兒失控，在寒流十度低溫下命她穿著單薄衣物戶外罰站，一度呼吸衰竭、橫紋肌溶解且昏迷指數剩下四，法院一審依殺人未遂罪判林男七年六月徒刑；二審判斷認林男並無棄女兒不顧，難認有殺人犯意，僅構成傷害罪，且少女已撤告，撤銷改判公訴不受理，全案確定。

起訴指出，林男不滿女兒工作態度，二○二二年二月晚間，開車載她到二林鎮吉利街，朝女兒賞巴掌、搥胸，導致女兒肩胛骨骨折、肝臟撕裂傷，全身傷痕累累。林男不顧當天氣溫才十度，逼女兒脫掉長褲，只穿一件薄長袖、內褲，在戶外罰站二小時。

少女體橫紋肌溶解及急性呼吸衰竭，林男沒帶她就醫，竟將少女載回宿舍就打算離開，當時少女意識不清昏迷指數僅剩四，所幸少女的室友勸阻林男，林男才將女兒送醫撿回一命，一審依殺人未遂罪判林男七年六月。

林男不服上訴，辯稱沒有殺人故意，聲稱只有這個小孩，不可能讓自己後繼無人，是因女兒打工的老闆反映她常偷東西，他一時壓力失控才打她。少女證稱，當天寒流很冷，進車內就被爸爸拖出來踹肋骨二下，直言「冷到快沒意識」。

二審調查，林男的確是為管教女兒工作才動手，是否即有殺害女動機，仍有疑慮，就算管教情緒失控，但也難直接認定有殺人故意，且林男有將女兒送醫，非棄之不顧，認定僅構成傷害罪。

台中高分檢指出，少女是林男唯一小孩，其傷勢未達重傷，少女一審就撤告不再追究，考量二人畢竟為父女，人生親情難切割，決定不上訴。

失控 殺人

延伸閱讀

男揪小女友偷嘗禁果「全裸相擁」夜宿香閨 女友媽撞見嚇壞報警

獲總統教育獎！打工、顧病母 宜蘭少女是「J型人」從不浪費生命每分鐘

國軍中士網戀澎湖未成年少女2度逞慾 賠了軍職下場GG

從墨西哥被拐賣到加州2個月！17歲少女機警傳簡訊給911獲救

相關新聞

不僅性騷！李伯道踐踏2女員工尊嚴 法評會竟稱「沒惡意」法界炸鍋

懲戒法院前院長李伯道去年5月8日退職，傳是因四度性騷擾女部屬，李「提前退休」。女部屬去年6月提申訴，司法院具狀請法官評鑑...

父打女兒命罰站致昏厥 改判不受理

彰化林姓男子管教女兒失控，在寒流十度低溫下命她穿著單薄衣物戶外罰站，一度呼吸衰竭、橫紋肌溶解且昏迷指數剩下四，法院一審依...

疑幫詐團洗錢 地院法官80萬交保

檢調偵辦律師鄭鴻威涉密詐團案，查出鄭被收押的第二天，橋頭地院法官石育恩將鄭交付的一袋現金，帶往台南胞姊鄭彧歆藏匿，調查局...

台南男沒錢又想吃喝 持菜刀搶超市 稱被關還有飯吃

台南方姓男子剛因酒癮治療出院，但因連日沒錢吃喝，興起搶超商念頭，還說最糟糕也就是被關，被關還有三餐可吃。一審被判3年10...

寒流命女兒戶外罰站2小時一度昏厥 爸爸殺人未遂逆轉不受理

彰化林姓男子管教女兒失控，寒流僅10度低溫命她衣著單薄戶外罰站，少女直言「冷到快沒意識」一度呼吸衰竭、橫紋肌溶解且昏迷指...

司法過勞怎解？陽明交大提分案限量、訂妨害司法罪7主張

近日因司法過勞引發的數起不幸事件，引發各界關注，陽明交通大學科技法律學院今天發出聲明，提出建立合理工時分案限量、至訂妨害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。