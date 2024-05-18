不僅性騷！李伯道踐踏2女員工尊嚴 法評會竟稱「沒惡意」法界炸鍋

懲戒法院前院長李伯道去年5月8日退職，傳是因四度性騷擾女部屬，李「提前退休」。女部屬去年6月提申訴，司法院具狀請法官評鑑委員會對李個案評鑑，法評會直到監察院率先彈劾李伯道後，才敢建議撤職。詎料，李也被控霸凌、羞辱女工友、女科長，法評會搬出「司法院曾以新聞稿讚揚李伯道任內改革有功」，16日決議個案評鑑不成立。

法評會向來號稱「外部委員過半」，沒有「官官相護」的問題，但近幾次的決議令法官圈也大開眼界。有法官就譏諷「這告訴我們，法官自律是對小法官，不是大大大的官，法評會成員過半為外部，也算是不會落得人家說官官相護」。

法評會判斷指出，李伯道雖在女工友、女科長為處理私務提請假時駁斥、質問，讓兩人請假不順，還說出「妳頭殼是裝什麼（台語）」、「讓機關蒙羞」等話語責備，以不善之言詞、態度對待下屬，令兩人感到畏懼，超過合理管理權行使必要程度，「有損於友善職場之建立」，但又說李因身為懲戒法院院長，為統籌院務，對兩人的言行「不具重大惡意」，未損及司法威信、未影響一般民眾，因此不付個案評鑑。

女工友平時替李伯道蒸便當，依他的指示須注意飯、菜、肉的受熱時間不同，分別蒸熱，如稍有不慎蒸青菜變黃，就遭指責；若洗便當時用鐵刷洗壞便當盒，又得討罵挨，每天身心俱疲。2022年女工友因母親開刀住院想請假，李回「有跟妳講過不要隨便請假」、「家裡都沒有別人嗎」、「為什麼都是妳要請假」，甚至規定她上班不許和同事說話；李要求女工友必須快速提供想打的電話號碼，若她沒馬上唸出就遭罵「妳的頭腦是什麼」。

女科長則是2023年3月間想請半天假去掃墓，李伯道竟說「妳去其他法院問，沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，並叫女科長教育公婆「哪有人在上班時間掃墓」。女科長為陪女兒看醫生，想請2小時假，卻被李回「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤ー點家務？」，踐踏女科長尊嚴。

李伯道2022年2月間因宿舍樓上住戶夜間噪音問題，他要求女科長要將電話放在床邊，即使半夜找她，女科長不能漏接電話。有回星期六因女科長忙家務沒接到電話，隔天就遭李伯道打電話教訓，說她「讓機關蒙羞」。

凡此種種離譜的行徑，法評會卻作出不付懲戒的決議，有法官感慨以後在上位者，是否皆可假合理管理之名，對下屬恣意行侮辱、羞辱之實？之後絕對不會再有人敢申訴職場霸凌。這名法官說「同仁當初是鼓起多大的勇氣才申訴，連司法院都認定職場霸凌了，結果法評這樣的認定，只是讓人覺得真的太不可思議了！」

法評會召集委員為鄭瑞隆，委員包括王綽光、吳定亞、李雅俐、沈冠伶、周宇修（迴避）、邵瓊慧、徐建弘、張靜薰、郭玲惠、許政賢、陳鋕雄、廖福特。一名資深法官看不下去，批民間司改會最喜愛的法官評鑑機制「真好笑」。