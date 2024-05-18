台南男沒錢又想吃喝 持菜刀搶超市 稱被關還有飯吃

台南方姓男子剛因酒癮治療出院，但因連日沒錢吃喝，興起搶超商念頭，還說最糟糕也就是被關，被關還有三餐可吃。一審被判3年10月，律師上訴稱他情堪憫恕，二審法官指他為買酒持刀強盜，難令人同情，原審量刑妥適，駁回上訴。

方姓男子去年5月間持菜刀前往住處附近超市，喝令其他民眾離開，脅迫女店員打開收銀機並表示「我要錢」，店員因收銀機上鎖打不開，方還詢問「身上有沒有500元」，她回說沒錢痛哭崩潰，方才攜刀離開。

方及法扶律師主張，他並未以菜刀架著或抵住女店員致命部位，且其身體或精神未達到不能或顯難抗拒程度，僅能將收銀機所有現金交付方以自保一途。常人面臨緊張或恐懼情形下大哭雖合乎常理，惟僅以女店員懷有恐懼之心，逕認已達不能抗拒程度，顯有速斷之嫌，方行為應僅成立恐嚇取財未遂罪。

律師指出，方已先喝斥驅趕其餘民眾離開，才拿出菜刀對著女店員，目的是為避免傷及無辜，且女店員情緒崩潰大哭後，方即趕緊離去，未進一步對她施加任何強制力，事後對於客觀行為均坦承不諱。請法官衡量方患有重度身心障礙，案發當時有服用藥物及已長達2至3天未進食等因素，依刑法第59條規定減輕其刑。

台南高分院指出，方先是將店內結帳民眾趕走，讓女店員處於孤立狀態，再當場取出菜刀直接威脅她交出財物，她告知收銀機無法打開，方又以暴力方式持菜刀戳擊收銀機未果後，即將菜刀指向女店員，威脅其交出現金500元，致使她完全無法抗拒，僅能哀求方不要這樣並放聲大哭後，才作罷離去。

合議庭認為，方所為已使女店員生命、身體安全面臨即刻且嚴重威脅，隨時有遭受傷害或致命危險，顯非僅以恫嚇她使其心生畏懼，自屬強盜行為無誤。

合議庭表示，方於檢察官偵查中供稱：「我想要喝酒，但身上沒有錢，我想要搶錢」。參以嘉南療養院精神鑑定書記載：「方表示，當時身上僅8千多元，因需要買酒、買菸，所以錢花光了，提及當時已經有3天沒有吃飯…」

鑑定者詢問當時有想過要怎麼處理，方表示，並不清楚有甚麼求助管道，且自己覺得不好意思跟鄰居、朋友講。他提到沒錢可以飲酒、吃飯，於是想到要去搶劫。方也說，當時想過，覺得最糟糕也就是被關，被關還有三餐可吃，所以就興起搶劫的念頭。

合議庭認為，方強盜目的在於搶錢購買酒類飲用，縱遭查獲判處罪刑也在所不惜。依其行為動機，實難認有何特殊原因與環境，在客觀上足以引起一般同情。二審仍維持原審判決，認他犯攜帶凶器強盜未遂罪處3年10月。

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