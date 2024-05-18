寒流命女兒戶外罰站2小時一度昏厥 爸爸殺人未遂逆轉不受理

彰化林姓男子管教女兒失控，寒流僅10度低溫命她衣著單薄戶外罰站，少女直言「冷到快沒意識」一度呼吸衰竭、橫紋肌溶解且昏迷指數剩下4，法院一審依殺人未遂罪判林7年6月；二審綜合判斷認林非棄女兒不顧，難認有殺人犯意僅構成傷害罪，且少女已撤告，撤銷改判不受理，全案確定。

彰化地檢起訴指出，林男不滿女兒工作態度，2022年2月20日晚上6點多開車載她到二林鎮吉利街，朝女兒賞巴掌、搥胸，害她肩胛骨骨折、肝臟撕裂傷，全身傷痕累累，林又不顧當天氣溫才10度濕冷天氣，竟逼女兒脫掉長褲，只讓她穿1件薄長袖、內褲，命她在戶外罰站2小時。

少女體溫剩26度、橫紋肌溶解及急性呼吸衰竭，林見狀沒帶她就醫，竟僅將女兒載回宿舍就打算離開，當時少女意識不清昏迷指數僅剩4，所幸少女的陳姓室友堅決勸阻林男40分鐘後，林這才將女兒送醫檢回一命，彰化地院一審依殺人未遂罪判林男7年6月。

林不服上訴，堅決否認犯行，辯稱沒有殺人故意，稱自己是獨子又只有這個小孩，不可能讓自己後繼無人，是因被反應女兒上班常偷東西、偷喝飲料，他還要照顧年邁父母，一時壓力失控才打她，且女兒常裝病、裝可憐又愛說謊，最後也載她去醫院。

少女證稱，當天寒流很冷、風雨很大，她想跑進車內就被爸爸拖出來被踹肋骨2下，被命在車外聽訓斥，並直言「冷到快沒意識」又想上車，爸爸二度拉她下車還說「你還有力氣掙扎」再被痛毆一頓。

台中高分院二審查，林男確是為管教女兒工作一事，又認為她不反省就二度拉下車罰站、毆打，是否即有動手殺害自己子女動機，仍有疑慮，就算他管教情緒失控行為失當，但也難直接認定有殺人故意，事後也讓女兒穿外套、載回宿舍並送醫，非棄之不顧。

二審綜合衝突原因、父女證詞及傷勢等，認為林男僅構成傷害罪，由於少女一審時就具狀撤告，表示爸爸一直都很關心她，彼此已和解，希望法院給爸爸機會。二審認定，林僅犯傷害罪，需告訴乃論，少女一審就撤告，因此撤銷改判公訴不受理。

台中高分檢指出，少女是林男唯一小孩，其傷勢未達重傷，出院後也沒再回診，少女一審就和解撤告不再追究，並參考相關實務見解，認定無上訴著力理由，考量2人畢竟為父女，人生親情難切割，決定不上訴。全案確定。

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