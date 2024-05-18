「燃燒吧火鳥」離職司機與前東家金錢糾紛 半夜灑油縱火遭判刑

新北市許姓男子原擔任宅配公司物流司機，離職後不滿未領到離職前薪水，去年5月潛回公司行竊挨告，事後不滿宅配公司直接找其父母洽談賠償事宜，去年7月凌晨再度跑到宅配公司縱火燒燬廠區貨物，新北地院日前依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪，判刑1年4月，可上訴。

判決指出，許姓男子（37歲）原擔任新北市一間宅配公司物流司機，離職後不滿未領到離職前薪水，去年5月中晚上7時許，潛回公司營業所內，行竊7萬2600多元挨告，新北地院依竊盜罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元。許男事後不滿宅配公司直接找其父母洽談賠償事宜，去年7月底凌晨3時許，再度跑到宅配公司「待分類貨物區」及「留置貨件區」等廠區拍照並以通訊軟體LINE傳送給公司經理及員工。

「燃燒吧火鳥！」、「七萬吐出來，不然我繼續搞」、「幫轉達：我每天中午12點會看戶頭有沒有7萬元，沒有的話，當天晚上我就搞，看你們撐得久還是我撐得久 」、「可以用個銅牆鐵壁防守…我看看每天出門送貨的車子，你們怎麼防」、「從今天開始唷！幫轉達，今日無入帳…請期待下集新遊戲。」許男並傳訊留言，隨即灑煤油縱火燒燬廠區貨物。