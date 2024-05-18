快訊

不論起徵點多低…彭啟明：碳費愈快上路愈好 還要派駐歐盟接軌國際

恐龍家長保護過頭讓孩子暴走 教師怕受罰變成消極教保

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「燃燒吧火鳥」離職司機與前東家金錢糾紛 半夜灑油縱火遭判刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市許姓男子原擔任宅配公司物流司機，離職後不滿未領到離職前薪水，去年5月潛回公司行竊挨告，事後不滿宅配公司直接找其父母洽談賠償事宜，去年7月凌晨再度跑到宅配公司縱火燒燬廠區貨物，新北地院日前依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪，判刑1年4月，可上訴。

判決指出，許姓男子（37歲）原擔任新北市一間宅配公司物流司機，離職後不滿未領到離職前薪水，去年5月中晚上7時許，潛回公司營業所內，行竊7萬2600多元挨告，新北地院依竊盜罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元。許男事後不滿宅配公司直接找其父母洽談賠償事宜，去年7月底凌晨3時許，再度跑到宅配公司「待分類貨物區」及「留置貨件區」等廠區拍照並以通訊軟體LINE傳送給公司經理及員工。

「燃燒吧火鳥！」、「七萬吐出來，不然我繼續搞」、「幫轉達：我每天中午12點會看戶頭有沒有7萬元，沒有的話，當天晚上我就搞，看你們撐得久還是我撐得久 」、「可以用個銅牆鐵壁防守…我看看每天出門送貨的車子，你們怎麼防」、「從今天開始唷！幫轉達，今日無入帳…請期待下集新遊戲。」許男並傳訊留言，隨即灑煤油縱火燒燬廠區貨物。

新北市消防局據報迅速前往灌救撲滅火勢，未擴大延燒，但造成宅配公司營業裝修損失19萬4683元，貨物損失57萬9931元，共計損失77萬4614元。新北市警方於案發後持拘票將許男拘提到案，新北地檢署訊後向法院聲羈押獲准，去年11月中依公共危險罪起訴，新北地院日前依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪，判刑1年4月，仍可上訴。

圖／聯合報系資料照（非本案）
圖／聯合報系資料照（非本案）

物流 離職

延伸閱讀

法國盧恩猶太會堂遭縱火 警方擊斃涉案男子

日系車在中國銷售陷苦戰　本田擬要求1700名員工自願離職

想離職卻遭主管嗆「封殺」！24歲汽車業務被同事陰了 內行提解方

桃園市府去年800人離職？人事處：不計警察、消防僅483人

相關新聞

「燃燒吧火鳥」離職司機與前東家金錢糾紛 半夜灑油縱火遭判刑

新北市許姓男子原擔任宅配公司物流司機，離職後不滿未領到離職前薪水，去年5月潛回公司行竊挨告，事後不滿宅配公司直接找其父母...

涉詐案法官石育恩僅「候補」保障不如實任 司法院：毋枉毋縱不護短

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴，台北地院開移審庭時，傳出鄭將300萬款項放在橋...

疑幫詐團藏300萬 橋頭地院法官石育恩80萬交保

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團13日遭起訴，檢察官指，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署將石另...

涉當詐團顧問 刑事局前副局長莊定凱60萬交保

雲林地檢署去年破獲電信公司販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐團案，意外發現刑事局前副局長莊定凱，疑擔任「二五電訊」及...

疑幫詐團藏300萬 橋頭地院法官遭搜索

律師鄭鴻威涉洩密給詐團遭檢方起訴，台北地方法院開延押庭時，檢察官指控鄭曾把一筆現金放在橋頭地方法院法官石育恩辦公室，疑為...

士院首件國民法官參審案 醉漢勒斃運將遭判刑13.5年

外送員陳姓男子去年酒醉後在汐止火車站外與計程車司機林姓男子爭吵，伸手緊勒林男頸部至其昏去，林男送醫後不治身亡，士林地院國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。