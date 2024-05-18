涉當詐團顧問 刑事局前副局長莊定凱60萬交保

雲林地檢署破獲黑莓卡詐騙案，追出前刑事局副局長莊定凱為其中一間電信公司擔任顧問。圖／本報資料照

雲林地檢署去年破獲電信公司販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐團案，意外發現刑事局前副局長莊定凱，疑擔任「二五電訊」及ACE王牌交易所顧問，每月坐領高薪，調查局雲林縣站懷疑莊定凱違反公務員服務法，日前搜索約談莊定凱兒子莊舜智到案，檢方複訊後命莊定凱六十萬元交保，另向法院聲押莊舜智，但法官裁定交保，檢方不排除抗告。

莊舜智是國內知名會計師，雲林縣站發現，莊定凱擔任兩家公司顧問期間，隱約知悉這些公司與詐團有接觸，因此都透過莊舜智去領「顧問費」，雲林檢調認為莊舜智替父親處理金流，兩度約談他到案，因供詞避重就輕，建請檢察官聲押。

據調查，ＮＣＣ委員蕭祈宏卸任後，擔任第二類電信「二五電訊」公司顧問，利用本身對電信法規的熟悉運作，給予業者「專業指導與建議」，協助電信業者販售黑莓卡給詐團從事不法，上月被雲林地檢署依違反公務員服務法（旋轉門條款）起訴；蕭的律師聲請移轉管轄，雲林地院裁定由台北地院審理。

無獨有偶，雲林檢調查出，二○二二年莊定凱退休沒多久，因具洗錢防制專業，被ＡＣＥ王牌交易創辦人潘奕彰聘請擔任合規官，負責監管合規工作，幾個月後又到「二五電訊」擔任顧問，每月薪資不少；諷刺的是，潘奕彰涉及虛擬貨幣詐欺遭起訴，「二五電訊」也因販售「黑莓卡」給詐團牟暴利被偵辦。

莊定凱是中央警官學校第四十四畢業，他早年升任淡水分局長時，疑包庇轄內「京橋」電玩店遭調查局約談，當時的他是警界明日之星，但因此事沉寂多年，之後又升任刑事局副局長。