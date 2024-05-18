聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑幫詐團藏300萬 橋頭地院法官遭搜索

聯合報／ 記者房荷庭張宏業古和純／連線報導

橋頭地方法院法官石育恩（左）疑替律師鄭鴻威（右）藏匿詐團不法所得，昨遭檢調搜索約談。圖／讀者提供
橋頭地方法院法官石育恩（左）疑替律師鄭鴻威（右）藏匿詐團不法所得，昨遭檢調搜索約談。圖／讀者提供

律師鄭鴻威涉洩密給詐團遭檢方起訴，台北地方法院開延押庭時，檢察官指控鄭曾把一筆現金放在橋頭地方法院法官石育恩辦公室，疑為詐團不法所得；調查局與廉政署昨天搜索石育恩辦公室及宿舍，約談石育恩、鄭鴻威胞姊鄭彧歆及律師楊濟宇三人到案，詢後依洗錢等罪移送台北地檢署漏夜偵訊。

鄭鴻威被控與詐團合作，由鄭指派律師陪同落網車手偵訊，藉此刺探偵查秘密給詐團首腦串滅證，檢方日前依洩密等罪起訴十八人。

由於鄭鴻威在押，案件移審法院時，檢方指控，鄭曾把一筆現金藏在石育恩辦公室，且兩人昔日都是政大同學，鄭若交保將會影響後續偵查，法官裁准延押。

調查局調閱監視器，發現石育恩與鄭鴻威確有密切聯繫，檢方收押鄭的第二天，石就將鄭交付的一包東西，從辦公室帶往鄭彧歆台南住處藏匿，傳聞裡面是三百萬元現金，台北市調查處昨天因此搜索鄭彧歆住處；至於楊濟宇則是鄭的「財務總管」，負責處理金流。

鄭鴻威指出，他跟石育恩是老朋友，石擔任公職前曾在建設公司上班，他因為想買房，所以請石幫忙找認識的代銷及建商，但因需要一筆工程款，才會給石一筆現金，與詐團無關。

另據調查，石育恩擔任法官前，曾替鄭鴻威轉交十萬元給詐團律師，石考上司法官後雖有主動寫報告陳述此事，但檢調為釐清石有無與詐團勾結，昨天也對此部分進行調查。

橋頭地院對石育恩爭議行為做出決議，請求法官評鑑委員會評鑑，但因目前尚無懲戒，石仍具法官身分，可處理法官事務，下周還有預排庭期。

詐騙集團

延伸閱讀

為詐團電信公司當顧問 前刑事局副局長莊定凱60萬交保

辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

助詐團藏現金涉洗錢 法官石育恩、律師鄭鴻威胞姐及律師遭約談

為詐團律師藏錢？橋院昨送審自律會 法官石育恩辦公室上午被搜索

相關新聞

疑幫詐團藏300萬 橋頭地院法官石育恩80萬交保

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團13日遭起訴，檢察官指，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署將石另...

為詐團電信公司當顧問 前刑事局副局長莊定凱60萬交保

雲林地檢署去年破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，深入追查發現2022年才卸任的NCC委員蕭祈...

爆郭哲敏超跑洗錢術！檢舉人視訊出庭遭圍剿 被指是詐欺慣犯「供詞不可信」

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚當初檢舉人之一的...

涉當詐團顧問 刑事局前副局長莊定凱60萬交保

雲林地檢署去年破獲電信公司販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐團案，意外發現刑事局前副局長莊定凱，疑擔任「二五電訊」及...

疑幫詐團藏300萬 橋頭地院法官遭搜索

律師鄭鴻威涉洩密給詐團遭檢方起訴，台北地方法院開延押庭時，檢察官指控鄭曾把一筆現金放在橋頭地方法院法官石育恩辦公室，疑為...

涉案法官石育恩僅「候補」保障不如實任 司法院：毋枉毋縱不護短

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴，台北地院開移審庭時，傳出鄭將300萬款項放在橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。