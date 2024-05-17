快訊

立法院朝野上演全武行 場外青年學子集結抗議…喊話停止審查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉案法官石育恩僅「候補」保障不如實任 司法院：毋枉毋縱不護短

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴，台北地院開移審庭時，傳出鄭將300萬款項放在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，台北地檢署今指揮廉政署搜索石的辦公室、宿舍。司法院表示，希望檢方能儘速釐清事實，讓案情明朗，毋枉毋縱，石若有不法，司法院絕不護短。

法官身分受保障，法官法第43條規定「實任法官」除非有涉刑事、懲戒情節重大等原因，不得停止職務。法界人士指出，法官法保障的是「實任法官」，而司法官學院62期結業的石育恩，目前仍是候補法官，受保障的程度根本不及實任法官。

依法官法第43條規定，若實任法官「所涉刑事、懲戒情節重大」，司法院長有將法官停職之權，地方法院院長無將法官停職的權限。

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴。圖／聯合報系資料照片

司法院 廉政署 詐騙集團

延伸閱讀

辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

百名國際地產招攬投資菲律賓房產吸金千萬 檢調約談負責人

大埔鐵板燒4加盟店飲料「腸桿菌科」超標 這家業者罰最多

台師大工教系轉型公費專班 教團籲一併修正技職教育法

相關新聞

為詐團電信公司當顧問 前刑事局副局長莊定凱60萬交保

雲林地檢署去年破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，深入追查發現2022年才卸任的NCC委員蕭祈...

爆郭哲敏超跑洗錢術！檢舉人視訊出庭遭圍剿 被指是詐欺慣犯「供詞不可信」

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚當初檢舉人之一的...

辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

日前台北地檢署查出，鄭鴻威律師等人於陪偵過程，疑監視車手有無供出上游，供詐團風險管控，據查橋頭地院法官石育恩涉入案情，北...

涉案法官石育恩僅「候補」保障不如實任 司法院：毋枉毋縱不護短

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴，台北地院開移審庭時，傳出鄭將300萬款項放在橋...

士院首件國民法官參審案 醉漢勒斃運將遭判刑13.5年

外送員陳姓男子去年酒醉後在汐止火車站外與計程車司機林姓男子爭吵，伸手緊勒林男頸部至其昏去，林男送醫後不治身亡，士林地院國...

涉當詐騙集團顧問 前高階警官莊定凱60萬元交保

雲林地檢署日前破獲製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊及國內網卡詐騙電信集團，追查發現前刑事局副局長莊定凱疑擔任該電信公司顧問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。