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涉案法官石育恩僅「候補」保障不如實任 司法院：毋枉毋縱不護短
律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴，台北地院開移審庭時，傳出鄭將300萬款項放在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，台北地檢署今指揮廉政署搜索石的辦公室、宿舍。司法院表示，希望檢方能儘速釐清事實，讓案情明朗，毋枉毋縱，石若有不法，司法院絕不護短。
法官身分受保障，法官法第43條規定「實任法官」除非有涉刑事、懲戒情節重大等原因，不得停止職務。法界人士指出，法官法保障的是「實任法官」，而司法官學院62期結業的石育恩，目前仍是候補法官，受保障的程度根本不及實任法官。
依法官法第43條規定，若實任法官「所涉刑事、懲戒情節重大」，司法院長有將法官停職之權，地方法院院長無將法官停職的權限。
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