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爆郭哲敏超跑洗錢術！檢舉人視訊出庭遭圍剿 被指是詐欺慣犯「供詞不可信」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚當初檢舉人之一的威登租賃負責人李冠濰作證，但他疑因人身安全改以視訊出庭，當庭爆料郭哲敏作為威登幕後金主的超跑洗錢術，但證詞全被郭和共犯張旭昇等人否認並聯手圍剿，辯稱是郭的名車和超跑被李男偷偷拿去貸款，還說李男曾多次因「一車多賣」或詐騙投資人被判刑，是個詐欺慣犯，其供詞完全不可信。

檢方查出，威登與四處替郭哲敏匯錢、送錢，卻堅稱自己只是張旭昇司機的施建芃間，曾在2020年間有動輒1到3千萬元的巨額資金往來。對此，李男表示，之前經營車行常遇到現金不夠，因此會向郭調錢並收取利息，若郭同意就會由大帳房杜韋蓁經由施建芃帳戶匯款。

李男說，後來雙方漸熟，郭哲敏於是打算利用雙方資金往來，打算借威登名義找日盛租賃貸款買麥拉倫、法拉利等超跑或名車，貸出來的錢就由郭拿走，這樣就能把郭手上資金轉為合法，之後郭會再按分期拿錢給李繳貸款。後來雙方交惡，郭抽他銀根，一口氣要他歸還6千萬，他還不出來被押走打斷腿，公司和名下超跑也全部被郭哲敏過戶拿走，他氣不過於是出面檢舉。

李男所言，立刻遭到郭哲敏、張旭昇、杜韋禎等人律師圍剿。杜女律師表示，李男多次因賣車詐欺被判刑，被打斷腿是因為騙走了郭的資金；張旭昇則拿出自己寫的紙條，一字一句唸出自己被李男騙錢，卻因此害到郭，他感到相當抱歉；郭哲敏律師質疑，李男對於資金往來究竟是借貸或投資，前後供述不一，可信度極低。

郭哲敏則表示，李男開的威登，公司名下沒有任何一輛車，卻拿他和朋友的3台勞斯萊斯、1台法拉利和Range Rover等多輛名車，私自向日盛貸款7千多萬。當時他把李男帶走，是因為威登門口還有來者不善的其他債主，後來發現李男拿他們的車偷偷貸款卻還不出錢，才動手教訓。

面對眾人圍剿，李男最後突然出招還以顏色，當庭表示，就在今天開庭前，「有人」傳簡訊給他，要他「放下過去的恩怨」，相關對話紀錄他都有截圖，願意全部呈交給法官，審判長也表示會加以了解。

威登租賃負責人李冠濰今天在新北地院視訊作證，當庭爆料郭哲敏的超跑洗錢術，但證詞全被郭和共犯們否認並聯手圍剿。記者蔣永佑／攝影
威登租賃負責人李冠濰今天在新北地院視訊作證，當庭爆料郭哲敏的超跑洗錢術，但證詞全被郭和共犯們否認並聯手圍剿。記者蔣永佑／攝影

洗錢 郭哲敏

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