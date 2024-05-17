苗栗首件國民法官案宣判 參與者：消除不信任法律的想法
苗栗地方法院第一件由國民法官參與審理的案件，今天下午近4點宣判，被告林姓男子犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年6個月，全案可上訴。苗栗地院首件國民法官案件由3名職業法官、6名選任的國民法官組成合議庭，從15日至17日進行各項審理程序，今天上、下午在評議長達6小時後表決，作出判決。
合議庭認定的犯罪事實，被告林姓男子曾是48歲死者章姓男子的員工，也是朋友，雙方並無糾紛，去年1月22日凌晨 1點多，在苗栗縣南庄鄉南江村，雙方僅因酒後細故發生口角爭執；被告見章男發動小客車要離去，上前阻攔要求對方下車未果，盛怒下用手肘將對方座車門的車窗擊破，徒手毆打章男頭、頸部，強行將他拉下車，並以腳用力踢、踹對方頭部及胸腹部數次，導致章男倒地不起，在場彭姓男子極力勸阻，並強行將林姓被告拉開才罷手。
但章男經被告毆打、踢踹後，頭頸部、胸腹部多處外傷、肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔，多處器官損傷及大量出血、出血性休克，經送醫急救，仍因傷重在同日凌晨3點多死亡。
法院表示，苗栗首件國民法官案件5月15日上午進行國民法官選任程序，應到候選國民法官129人，實際到場75人，報到率58％，依選任程序先抽籤抽出24人編定序號詢問，由其中未裁定不選任者，依順次選定國民法官6名、備位2名；全案參與審判的國民法官及備位國民法官年齡在31至62歲，男女比例各半，職業含括製造業、農業及公務人員等。
全案除國民法官以外，合議庭成員為審判長林卉聆、受命法官魏正杰、陪席法官陳雅菡。苗栗地院在判決後開記者會說明，並代為宣讀參與審理的國民法官心得，有人表示收到通知後，認為自己根本不懂法律，一度覺得是擾民，但3天參與過程，讓人深感這是神聖任務；也有國民法官說被選中時很榮幸 ，但又緊張，也了解法官審案不能以主觀想法來認定，必須根據事證、雙方辯解等量刑，很難兩全其美；也有人強調親身參與後，以往不信任法律的觀感已消除。
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