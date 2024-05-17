快訊

代賴清德赴台大醫探望5受傷立委 潘孟安：譴責暴力不宜再進行議事

立院淪格鬥場…國會改革法表決吵吵鬧鬧 朝野已5位立委掛彩送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

日前台北地檢署查出，鄭鴻威律師等人於陪偵過程，疑監視車手有無供出上游，供詐團風險管控，據查橋頭地院法官石育恩涉入案情，北檢以另案偵辦；今天一早橋院配合北檢搜索作業，針對石所涉爭議，橋院表示，法官自律委員會已建請司法院法官評鑑委員會評鑑，在目前尚無相關懲戒下，石仍具法官身分，依法可處理法官事務。

據知，鄭鴻威去年8月加入詐團成員連柏瑋所屬「銀河車隊-美國」犯罪集團後，自8月至12月間，詐團匯鄭的報酬約1270萬4901元，扣除給會計師53萬8401元報酬，短短3個半月，鄭鴻威銀行帳戶就進帳1216萬6500元。

本周一，北檢依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴鄭等18人，在移審台北地院羈押庭時，鄭坦承將300萬元現金放在大學同窗好友石育恩橋頭地院法官辦公室內，但該筆現金是鄭請託石代為物色購屋的工程款；對此，當晚橋院緊急對外澄清不知此事。

不過，隔天橋院就被媒體批評避重就輕，因石早在今年三月，就曾主動上簽橋頭地院院長說明，在去年8月底赴橋院到任前，曾替涉洗錢洩密案的律師楊雅涵北上轉交現金10萬元，替詐團免增一筆金流紀錄，但對此在橋院前一晚的聲明稿中，隻字未提，僅說明不知300萬元藏於辦公室一事。

今天上午，北檢一早在橋院指派代理人在場下，廉調搜索石橋頭地院的辦公室及宿舍，據知，石日前已向橋院自律委員會澄清，從未用內部系統查詢與承審案件無關資訊，並提出和鄭對話紀錄外，另證明辦公室內鄭所給予的300萬元，是「購屋預付金」並非詐團贓款，未涉及不法。

有資深法官表示，因橋院說明昨晚自律委員會已決議建請法官評鑑委員會評鑑，後續視評鑑結果，依照法官法第39條規定，分別移送職務法庭懲戒，或請人審會審議處分，至於有懲戒必要者，則依法官法第50條規定辦理。

橋院表示，法官停職有一定要件，目前石法官的案件仍在調查中，暫無相關懲戒就仍具有法官身分，因此可依法照常處理法官事務。

橋頭地方法院法官宿舍。記者古和純／攝影
橋頭地方法院法官宿舍。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

司法院 律師 洗錢

延伸閱讀

大埔鐵板燒4加盟店飲料「腸桿菌科」超標 這家業者罰最多

台師大工教系轉型公費專班 教團籲一併修正技職教育法

處方籤竟出現「媽媽是婊子」文字 醫院有疏失被罰6萬元

台電不分家了！政院同意台電維持綜合電業 經部將提電業法修正草案

相關新聞

爆郭哲敏超跑洗錢術！檢舉人視訊出庭遭圍剿 被指是詐欺慣犯「供詞不可信」

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今再度開庭，傳喚當初檢舉人之一的...

辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

日前台北地檢署查出，鄭鴻威律師等人於陪偵過程，疑監視車手有無供出上游，供詐團風險管控，據查橋頭地院法官石育恩涉入案情，北...

苗栗首件國民法官案宣判 參與者：消除不信任法律的想法

苗栗地方法院第一件由國民法官參與審理的案件，今天下午近4點宣判，被告林姓男子犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年6個月，全...

百名國際地產招攬投資菲律賓房產吸金千萬 檢調約談負責人

百名國際地產實際負責人陳睿駿等人於2021年2月起，涉嫌舉辦說明會招攬投資人投資菲律賓房產，保證年報酬率達6％至18％，...

助詐團藏現金涉洗錢 法官石育恩、律師鄭鴻威胞姐及律師遭約談

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團13日遭起訴，台北地方法院裁定，鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見3個月。檢察官開庭時指控，鄭鴻威...

楊蕙如侮辱公務員罪爭違憲5月24日宣判 法務部：受辱自殺不容小覷

楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，法院根據通聯認定她是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。