辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

日前台北地檢署查出，鄭鴻威律師等人於陪偵過程，疑監視車手有無供出上游，供詐團風險管控，據查橋頭地院法官石育恩涉入案情，北檢以另案偵辦；今天一早橋院配合北檢搜索作業，針對石所涉爭議，橋院表示，法官自律委員會已建請司法院法官評鑑委員會評鑑，在目前尚無相關懲戒下，石仍具法官身分，依法可處理法官事務。

據知，鄭鴻威去年8月加入詐團成員連柏瑋所屬「銀河車隊-美國」犯罪集團後，自8月至12月間，詐團匯鄭的報酬約1270萬4901元，扣除給會計師53萬8401元報酬，短短3個半月，鄭鴻威銀行帳戶就進帳1216萬6500元。

本周一，北檢依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴鄭等18人，在移審台北地院羈押庭時，鄭坦承將300萬元現金放在大學同窗好友石育恩橋頭地院法官辦公室內，但該筆現金是鄭請託石代為物色購屋的工程款；對此，當晚橋院緊急對外澄清不知此事。

不過，隔天橋院就被媒體批評避重就輕，因石早在今年三月，就曾主動上簽橋頭地院院長說明，在去年8月底赴橋院到任前，曾替涉洗錢洩密案的律師楊雅涵北上轉交現金10萬元，替詐團免增一筆金流紀錄，但對此在橋院前一晚的聲明稿中，隻字未提，僅說明不知300萬元藏於辦公室一事。

今天上午，北檢一早在橋院指派代理人在場下，廉調搜索石橋頭地院的辦公室及宿舍，據知，石日前已向橋院自律委員會澄清，從未用內部系統查詢與承審案件無關資訊，並提出和鄭對話紀錄外，另證明辦公室內鄭所給予的300萬元，是「購屋預付金」並非詐團贓款，未涉及不法。

有資深法官表示，因橋院說明昨晚自律委員會已決議建請法官評鑑委員會評鑑，後續視評鑑結果，依照法官法第39條規定，分別移送職務法庭懲戒，或請人審會審議處分，至於有懲戒必要者，則依法官法第50條規定辦理。