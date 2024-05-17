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百名國際地產招攬投資菲律賓房產吸金千萬 檢調約談負責人
百名國際地產實際負責人陳睿駿等人於2021年2月起，涉嫌舉辦說明會招攬投資人投資菲律賓房產，保證年報酬率達6％至18％，吸金數千萬，涉嫌銀行法及詐欺等罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，執行搜索6處，約談陳睿駿、副總、講師及業務主管共5人到案。
據了解，陳睿駿先前宣稱在菲律賓擁有300多間房產，2021年2月起，陳透過舉辦說明會，招攬民眾投資保本保息的菲律賓房地產投資案，保證投資人可於短期內出售菲律賓的房屋回本，年報酬率達6％至18％，保證還本，吸金數千萬。
檢調今兵分6路搜索，預計約談陳睿駿、副總、業務主管及講師共5人到案。全案朝涉嫌違反銀行法第29條之1、第29條，而涉犯第125條第1項之非法吸金、刑法詐欺等罪嫌偵辦。
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