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助詐團藏現金涉洗錢 法官石育恩、律師鄭鴻威胞姐及律師遭約談

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團13日遭起訴，台北地方法院裁定，鄭和助理林佳毅均再延長羈押禁見3個月。檢察官開庭時指控，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署今指揮廉政署及調查局，執行搜索石育恩於橋頭地院辦公室及宿舍，以犯罪嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威胞姊及鄭鴻威律師事務所的楊姓律師共3人。

2023年間，鄭鴻威等人與詐欺集團合作，律師涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查秘密給詐騙集團首腦，檢方於13日偵結律師洩密案並起訴18人。

開庭時，檢方根據卷證資料指控，鄭鴻威曾把一筆現金藏在橋頭地院法官石育恩辦公室內，鄭鴻威若交保將會影響後續查緝。據了解，檢方偵辦律師洩密案時，獲悉石育恩與鄭鴻威間有聯繫，今年3月間廉政署報請北檢指揮，分案偵辦。

鄭鴻威開庭時說，他跟石育恩是熟識朋友，石擔任公職前曾在建設公司上班，他有買房想法，請石幫忙找認識的代銷及建商，因需要一筆工程款，才會給石一筆現金，與本案無關。據了解，消息一出，石育恩即將與鄭對話紀錄交院方自清，強調未涉任何不法。

橋頭地院法官自律委員會已於16日，對石育恩所涉爭議行為做出決議，建請請求法官評鑑委員會評鑑。

據了解，石育恩擔任法官之前，涉嫌替洩密案的律師轉交約10萬元款項，對此，石有主動寫報告此事；後來，石育恩擔任法官時，鄭鴻威曾將一筆約300萬元現金，放置在石位於橋頭地院辦公室；此外，石育恩究竟是否有將款項轉交給鄭鴻威家人等疑點，檢廉調均在查明中。

北檢今指揮廉政署及調查局，依涉嫌洗錢防制條例等罪嫌，執行搜索橋頭地院石育恩的辦公室座位及宿舍、鄭鴻威胞姊住居所、楊姓律師住居所及鄭鴻威律師事務所等8處，檢廉以犯罪嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威胞姊及楊姓律師等3人。

律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片

廉政署 律師 檢察官 洗錢 詐騙集團

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