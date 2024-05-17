楊蕙如侮辱公務員罪爭違憲5月24日宣判 法務部：受辱自殺不容小覷

楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，法院根據通聯認定她是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪各判5月得易科罰金定讞。她認為刑法第140條違反憲法平等、言論自由、比例、法律明確性及罪刑相當原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭今公告24日宣判。

本案經言詞辯論，原定3月26日宣判，憲法法庭援引憲法訴訟法規定延期。

主張條文合憲的法務部檢察司副司長簡美慧在結辯時強調，言論自由並非當然高於其他基本權利，也不是公共利益、社會秩序都低言論自由一截。遭判定有罪的言論，包括「你哄幹」、「你娘地卡蓋蓋好咧」、「你不要在那邊沒懶覺」、「警察又怎樣，恁爸連警察都照打啦！幹你娘！」這有促進公益的性質嗎？這類話本質除了侮辱還是侮辱，有需要受到保障嗎？大阪辦事處因遭網軍攻擊，公務員不想被羞辱，留下遺言後自殺，侮辱性言論透過網路推波助瀾的殺傷力不容小覷，立法者立法處罰有違反比例原則嗎？

立法院前年底刪除刑法侮辱公署罪，去年初生效，高院表示，一、二審都認為楊蕙如與蔡福明的犯行都有包含侮辱公署罪，考慮該罪刪除，因此刑度略減。高院認為兩人隨意謾罵，戕害公務員依法執行職務的尊嚴「實在不應該」。

楊蕙如聲請憲法審查，她主張刑法第140條限制人民受憲法保障的高價值政治性言論自由，今日淪為箝制人民表達意見自由的工具，條文欠缺急迫性、特別重要的公共利益，我國卻墨守成規執意以嚴刑峻法介入人民言論自由，有重新審視和檢討的必要。

憲法法庭將楊案併入彰化地方法院申股法官的聲請案，聲請法官因審理彰化監獄管理員、伸港鄉公所建設課長、警員執勤時遭受刑人與人民辱罵三字經、白目，3案分別經檢察官以侮辱公務員、侮辱公署、公然侮辱罪起訴，質疑抽象國家法益是否為刑法欲保護的法益？「讓人不爽的感覺，不應該成為入罪的理由」法官主張公務員的尊嚴、國家的威望不應該建立在刑罰上 。

強颱「燕子」2018年9月4日重創關西，6日PTT網站有網友貼文批駐日代表處沒協助的文章，接著就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆卦文，替駐日代表謝長廷說項，更批大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是蔡福明所寫。

高院認定楊女透過Line「高雄組」群組選特定文章指示成員「帶風向」，再由蔡將截圖轉給楊女，以提供組織工讀金，是共同正犯。

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