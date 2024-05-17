傻眼！台南男家中洗澡 竟遭陌生人闖入隔門縫開口借菸

台南43歲朱姓男子去年10月31日晚間7時許，擅自打開同大樓不同樓層的陳姓男子住處大門，見浴室門沒全關，竟隔門縫向盥洗中的陳男開口「大哥我可以跟你借菸嗎」，嚇壞陳男，朱男還停留至陳男盥洗結束並交付香菸後才離去，台南地院法官認朱男犯侵入住宅罪處拘役20日。

朱男無業，雖與陳男住在同棟大樓，但兩人並不認識。陳男事後詢問鄰居，察覺不對勁，立即報警處理，新營警分局循線查獲。

朱男辯稱，他進去前有按電鈴，對方門沒鎖，小孩在裡面，他進去後，小孩看到他沒反應，廁所門沒有全關，留有一點門縫，他就靠近浴室門外等，說「大哥我可以跟你借菸嗎...」，「我這樣根本不算侵入住宅」。

檢方據陳男及其妻子於警詢指述明確，同時，朱男於警詢及偵查中對客觀事實坦承不諱。檢方認事證明確起訴，台南地院裁定簡易判決。

台南地院認為，朱男明知住宅為私人安身立命之所，非僅財產權所在，更為家內和平所繫，不容他人恣意干擾破壞，僅因為向陳男索取香菸之故，竟擅自進入其住處，危害其居住安寧，欠缺守法觀念，應予非難。

同時，朱男犯後於偵查中否認，至院方訊問程序時才坦承犯行態度，迄今未與陳男達成和解，及其目前未就業、家庭經濟狀況小康等一切情狀，認他犯侵入住宅罪處拘役20日，可易科罰金。

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