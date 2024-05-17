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攝影師針孔偷拍11女模洗澡 還藉口「試鏡A片」性侵...下場慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

王姓男子在求職網站徵求寢具廣告演員，卻在廁所裝針孔偷拍11名女模特兒如廁、洗澡，甚至要求一名女模戴貓耳朵、學貓走路，更以手指、按摩棒性侵，最高法院依對受監督之人利用機會為性交罪判刑3年定讞，另有15個無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪各判刑2至5月不等徒刑確定。

王是悸動影像公司負責人，和女友均擔任攝影師，王在求職網站「小雞上工」徵求寢具廣告演員、攝影助理，將應徵者約到桃園家中面試、試鏡，並在浴室裝設微型針孔攝影機，偷拍女模洗澡、如廁的照片15次，受害人多達11人。

王2021年7月17日面試一名應徵寢具廣告演員的女模，先只是對方在浴室盥洗，換上白色bratop內衣、綠色短褲，再請女模在床上做出指定姿勢、錄影，並以試鏡「色情影片」為由，趁機親吻、用手指和按摩棒性侵。

女模指控，王還要求她戴貓耳朵的髪箍，面對鏡頭跪著學貓走路，手要像貓一樣擺動，而且要面帶笑容，否則鏡頭會不好看，結束後又跟著她進浴室拍她洗澡，並一再強調當天發生的事情不能對外透露，她事後回想起來就會覺得很噁心、不舒服，甚至睡不好覺。

多名受害人事後報警，一審依15個無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪各判5月得易科罰金之刑，再依對被害人為錄影犯強制性交罪判刑8年。

二審認為王和其中3名受害人和解，其中偷拍3罪減為2至4月徒刑，其餘12罪仍維持5月徒刑不變；另依對受監督之人利用機會為性交罪判刑3年徒刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

圖為示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
圖為示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

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