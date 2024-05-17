保護被害人！婦團喊修法：持有購買觀看「成年非法性影像」也應處罰

圖為性騷擾示意圖。本報資料照片

「兒童及少年性剝削防制條例」修正草案有望在本屆立院會期三讀通過。現代婦女基金會、台灣防暴聯盟今聯合聲明指出，依性影像中心處理案件數據可見，成人受害約8成左右，呼籲全國全力投入強化兒少性影像犯罪法制之際，針對持有、購買、觀覽成人非法、非自願性影像者，也應修法明訂處罰或提高罰則，以斬斷非法性影像產業鏈，同時賦予儘速下架封網的法源依據。

現代婦女基金會表示，近年台灣N號房等非法論壇成為性暴力影像溫床，媒體報導黃姓藝人購買持有多部兒少性影像遭起訴，凸顯政府跨部會間的合作與即時因應機制、相關法令規範與配套措施等，明顯不足以因應現況。對此，民間團體與朝野立委共提出超過50個「兒童及少年性剝削防制條例」修正草案版本，並已由立法院聯席會議審查完竣，併案交付黨團協商，本會期可望三讀通過。

現代婦女基金會說，目前兒少性影像犯罪研議修法的重點方向，與各民間團體所倡議「提高持有、支付觀覽兒少性影像刑責」、「強化主管機關即時強制權責與跨部會協力機制，簡化封網流程」、「建置數位性暴力犯罪資料庫，主動巡查查緝」等訴求不謀而合，對本次修法與政府跨部會措施建置，更是樂觀其成。

但依性影像中心處理案件數據可見，112年8月15日至12月31日的1151位被害人中，成人就占了84.4%、972人；今年截至3月31日，901位被害人中，成人亦占了近8成、720人。與黃案約同期間爆發的「北投某溫泉旅館偷拍案」至少有17位受害人，這些非法性影像來源，皆是來自同一數位性犯罪集團操縱偷拍。

現代婦女基金會呼籲即將在520上任的賴政府，針對成人非法性影像案件也應入法加以處罰，實務案件發現，即便在數位性暴力四法修正上路之後，對於持有非法成年私密影像者，執法機關依舊無法對之予以處以罰責，導致無法貫徹保護被害人的立意，因此呼籲針對持有、購買、觀覽成人非法、非自願性影像者，應修法明訂處罰或提高罰則，以斬斷非法性影像產業鏈。

除此，現代婦女基金會也主張，應賦予中央主管機關法源依據，盡速下架封網，並建立跨國、跨部會合作機制，提出網路治理政策，同時也必須建立更有效能的數位性暴力犯罪偵查機制。