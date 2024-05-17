高雄通緝男遇警直呼2000元沒繳 警一查才恍然大悟

高雄謝姓男子遇警方攔查身分，他只一再直呼「2000沒繳」，令員警納悶。警方查出，他涉竊盜案未到案，遭法院通緝，他只好認栽。

高雄市小港分局高松派出所員警，5月15日下午4時在小港區華山路，攔查騎機車的謝姓男子（54歲），盤查他的身分時，謝男一再說「2000沒繳」，令員警納悶。

謝男解釋他因案判刑，獲易科罰金，只是最後2000元沒繳。但是，警方查他的身分資料，發現他遭高雄地方法院通緝，警方當場告知案由後，逮捕他歸案。

據悉，謝姓男子去年涉竊盜案，仍由高雄地方法院審理，後來又涉毒品案被捕，後來他涉竊案部分沒再出庭，去年11月經高雄地方法院發布通緝，毒品案部分也在今年4月19日判有罪，還未發布通緝。 謝姓男子（右二）遇警攔查，直呼「2000沒繳」，警方查出他涉竊案遭通緝。記者林保光／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885